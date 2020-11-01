«أبوظبي الأول»: فتح حسابات الشركات رقمياً

أبوظبي (الاتحاد)

أصبح بنك أبوظبي الأول، أول بنك في منطقة الشرق الأوسط يستكمل عملية التحول الرقمي الكامل لعمليات فتح حسابات الشركات الصغيرة والمتوسطة، عبر بوابة «باشر».

وكانت حكومة دولة الإمارات العربية، ممثلةً بإدارة الخدمات الاستباقية في وزارة اللامستحيل، أطلقت بوابة «باشر» لتسهيل تأسيس أعمال الشركات خلال فترة لا تتجاوز 15 دقيقة فقط.

وقالت سارة البنعلي، نائب رئيس تنفيذي ورئيس الخدمات المصرفية للأعمال في أبوظبي الأول: «الحلول الجديدة التي طورناها مع شركائنا الحكوميين خطوة مهمة نحو تعزيز باقة خدمات (باشر) من خلال منح المشاريع الصغيرة والمتوسطة، على امتداد الدولة، فرصة الاستفادة من تجربة افتراضية سهلة وبسيطة عند فتح حسابات لشركاتهم».

وقال سليل أهوجا، نائب رئيس أول ورئيس عروض الخدمات المصرفية للأعمال في أبوظبي الأول: «نفخر بمشاركتنا في إطلاق حلول التحقق من التواقيع الرقمية، وتوفير تجربة سلسة وسريعة لفتح حسابات رقمية للشركات الصغيرة والمتوسطة».