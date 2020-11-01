1.58 مليار درهم صافي إيرادات «أغذية» في 9 أشهر

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت مجموعة «أغذية»، ش.م.ع وهي جزء من «القابضة» (ADQ)، أمس، أن صافي إيراداتها بلغ 492.1 مليون درهم في الربع الثالث من العام الجاري، وبنسبة نمو 1.2% على أساس سنوي.

ورفعت هذه الزيادة صافي إيرادات المجموعة إلى 1.58 مليار درهم خلال الأشهر التسعة الأولى من 2020، ما يعادل نمواً نسبته 2.2% مقارنة بالفترة نفسها من العام الذي سبقه.

واتخذت مجموعة «أغذية» خلال الربع الثالث، قرارات استراتيجية تهدف إلى تحسين جودة أرباحها على المدى الطويل وتعزيز مركزها المالي ونتيجة لذلك، تم تسجيل مخصصات إضافيه بقيمة 59 مليون درهم خلال الربع الثالث، بالإضافة إلى المخصصات التي تم تسجيلها سابقاً خلال العام ليصل مجموعها إلى 82 مليون درهم. وبذلك يكون صافي الربح قدره 10 ملايين درهم بنهاية التسعة أشهر الأولى من العام. وباستبعاد أثر التعديلات والمخصصات الاستثنائية، فإن صافي الربح يكون 92 مليون درهم حتى تاريخه.

وقال خليفة سلطان السويدي، رئيس مجلس إدارة مجموعة «أغذية» ورئيس محافظ استثمارية في «القابضة» (ADQ): «يستمر 2020 في كونه عاماً تحوّلياً بالنسبة لأغذية، وسط بيئة أعمال غير مسبوقة تتسم بتحديات كبيرة، نتيجة الأوضاع المستجدة على المستويات المحلية والإقليمية والعالمية كافة. وعلى الرغم من ذلك، فإن النتائج المالية للربع الثالث من عام 2020 تؤكد فاعلية خطتنا الاستراتيجية لإعادة ضبط أساسيات العمل، مع التركيز على النمو المستقبلي والسير في سعي (أغذية) المتواصل لتنويع مصادر دخلها وزيادة حصتها السوقية، وتوسيع آفاق النمو في مختلف أنحاء المنطقة، والعمل على مراجعتها دورياً، بما يتلاءم مع متطلبات كل مرحلة».

من جهته، قال ألان سميث، الرئيس التنفيذي لـ«مجموعة أغذية»: «إن مجموعة أغذية تواصل التزامها بإنتاج المأكولات والمشروبات الأساسية والموثوقة وتوزيعها في الأسواق التي نعمل فيها».

وأوضح: «مرونتنا مدعومة بمركزنا المالي القوي والسيولة النقدية المتوافرة لدينا. أما من الناحية الاستراتيجية، فقد اعتمدت الإدارة سياسة تهدف إلى تشجيع مبادرات ترشيد التكلفة، عبر إدارة العمليات وسلسلة الإمداد في المجموعة، وأخذ زمام المبادرة في تسجيل وإدراج جميع المخصصات الضرورية من أجل تحسين جودة الأرباح».