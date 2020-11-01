سوق أبوظبي للأوراق المالية يعين رئيساً تنفيذياً جديداً

أعلن سوق أبوظبي للأوراق المالية اليوم عن تعيين سعيد حمد عبيد الظاهري في منصب الرئيس التنفيذي. يمتلك الظاهري خبرات واسعة تدعم منصبه الجديد كرئيس تنفيذي للسوق والمساعدة في تطوره والتقدم بثقة نحو المستقبل، حيث شغل على مدى السنوات الماضية، عدة مناصب في إمارة أبوظبي من أبرزها رئيساً تنفيذياً لشركة أبوظبي الوطنية للطاقة "طاقة"، وقبل انضمامه إلى "طاقة"، شغل عدة مناصب في شركة أبوظبي للإعلام، والاتحاد للقطارات، وشركة أبوظبي للخدمات الصحية "صحة".

وقال معالي محمد علي الشرفاء الحمادي رئيس مجلس ادارة سوق ابوظبي للاوراق المالية: يسعدني أن أرحب بالسيد سعيد حمد الظاهري في سوق أبوظبي للأوراق المالية كرئيس تنفيذي جديد، حيث سيكون له دور رئيسي في تنفيذ أهداف السوق الاستراتيجية والإشراف على الدور الحيوي الذي يجب أن يلعبه السوق في نمو وتنويع اقتصاد أبوظبي وتعزيز سوق رأس المال، وأتمنى له كل التوفيق في مهمته الجديدة عبر قيادة فريق العمل لإنجاز مبادرات استراتيجية تعزز رصيد سوق أبوظبي للأوراق المالية الحافل بالنجاحات.

وبدوره اشار الظاهري إلى أنه يتطلع لتحقيق الأهداف الاستراتيجية للسوق وترسيخ مكانته الرائدة ليكون في مقدمة الأسواق المالية الأكثر تميزاً ومواكبة لتطلعات كافة المتعاملين مدعوماً بالتوجيه القيادي من قبل مجلس الإدارة وبدعم كبير من جانب فريق العمل في سوق أبوظبي للأوراق المالية وكافة المتعاملين وذلك لضمان تحقيق الأهداف الاستراتيجية لسوق أبوظبي للأوراق المالية وتحقيق رؤيته ليكون "السوق المالي الأمثل.



