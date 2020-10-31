حمدان بن راشد: خطط تطويرية لسعادة المتعاملين

دبي (الاتحاد)

اعتمد مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للضرائب- خلال اجتماعه الثالث عشر برئاسة سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي وزير المالية رئيس مجلس إدارة «الهيئة»- عدداً من القرارات التنفيذية المتعلقة بالأنشطة التشغيلية والسياسات التنظيمية والإدارية لـ«الهيئة».

كما اعتمد المجلس القوائم المالية لـ«الهيئة» عن الربع الأول وعن الفترة المنتهية في 30 يونيو 2020، بما يتوافق مع المعايير المحاسبية الدولية المتعلقة بمراجعة القوائم المالية الربع سنوية.

واطلع المجلس، خلال الاجتماع الذي عقد عبر تقنيات الاتصال المرئي عن بُعد، على مؤشرات أداء «الهيئة» في جميع مجالات عملها خلال الشهور التسعة الأولى من العام الحالي، ومن بينها أنظمة التسجيل، والإقرارات، ورد الضريبة للفئات المؤهلة قانوناً لاستردادها عن بناء المساكن الجديدة للمواطنين، ورد الضريبة للسياح، وللأعمال الأجنبية الزائرة.

الأداء المتميز

وأكد سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، أن التقارير التي تم استعراضها، خلال الاجتماع، أظهرت استمرار «الهيئة» في المحافظة على أدائها المتميز بجميع أنشطتها، مع مواصلة خططها التطويرية للارتقاء بمستوى خدماتها وفقاً لأفضل المعايير لتحقيق سعادة المتعاملين. وقال سموه: «تظهر المؤشرات الرسمية أن عمليات (الهيئة) حققت خلال الفترة المنقضية من عام 2020 العديد من النتائج الإيجابية، ورغم التحديات التي فرضتها متطلبات مواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19) واصلت (الهيئة) تنفيذ مشروعاتها المستهدفة بمعدلات إنجاز كبيرة».

وأضاف سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم: «واصلت (الهيئة) تنفيذ خططها لتشجيع الامتثال الضريبي، ورفع معدلات تسجيل الأعمال الخاضعة للضريبة، ومكافحة التهرب الضريبي، كما واصلت تقديم جميع وسائل الدعم لمساعدة قطاعات الأعمال على الامتثال للأنظمة والإجراءات الضريبية، فتم عقد العديد من لقاءات التوعية لشركاء (الهيئة) بالقطاعين الحكومي والخاص عبر تقنيات الاتصال المرئي عن بُعد، إضافةً إلى تقديم خدمات (الهيئة) عن بُعد، من خلال نظامها الإلكتروني المتكامل، للمحافظة على الصحة العامة والتباعد الجسدي للوقاية من انتشار فيروس (كوفيد- 19)، وضمان استمرارية كفاءة الخدمات المقدمة».

تقرير الإنجازات

استعرض المجلس، خلال اجتماعه، تقريراً حول الإنجازات التي حققتها «الهيئة» ومستجدات المشاريع القائمة، أظهر تحسناً في مستويات الامتثال وزيادة ملحوظة في معدلات التسجيل الضريبي، موضحاً أن إجمالي عدد المسجلين لدى «الهيئة» ارتفع خلال الشهور التسعة الأولى من العام الحالي (2020) إلى 339.89 ألف مسجل مقابل 321.54 ألف مسجل بنهاية العام الماضي بنمو بلغت نسبته 5.71%، حيث بلغ عدد المسجلين لضريبة القيمة المضافة 338.7 ألف مسجل من الأعمال والمجموعات الضريبية وأعضائها مقابل 320.44 ألف مسجل بنهاية العام الماضي بنمو بلغت نسبته 5.7%، فيما بلغ عدد المسجلين للضريبة الانتقائية 1195 مسجلاً مقابل 1100 مسجل بنمو 8.6%. ووفقاً للتقرير استمر التوسع في قاعدة المتعاملين بالنظام الضريبي، ارتفع عدد الوكلاء الضريبيين إلى 379 وكيلاً مقابل 355 وكيلاً بنهاية العام الماضي بنمو 6.76%. كما أظهر التقرير أن «الهيئة» اعتمدت طلبات جديدة من مواطنين قاموا باسترداد الضريبة التي سددوها عن بناء مساكنهم بقيمة 64.1 مليون درهم خلال الربع الثالث من العام الحالي بنمو ربع سنوي كبير بلغت نسبته 31.15% مقارنة بقيمة إجمالية بلغت 205.8 مليون درهم بنهاية النصف الأول من العام الحالي، حيث بلغت القيمة الإجمالية لطلبات المواطنين الذين قاموا باسترداد الضريبة التي سددوها عن بناء مساكنهم 269.9 مليون درهم منذ بدء تطبيق هذه الآلية في سبتمبر 2018 حتى نهاية سبتمبر الماضي، بنمو قياسي خلال الشهور التسعة الأولى من العام الحالي بلغت نسبته 210.23% في قيمة الضريبة المستردة، فتم خلال الشهور التسعة الماضية اعتماد طلبات جديدة بقيمة 182.9 مليون درهم، مقابل 87 مليون درهم منذ بدء التطبيق حتى نهاية 2019.

توضيحات ضريبية

أشار التقرير إلى أن العدد الإجمالي للتوضيحات الضريبية التي أصدرتها «الهيئة» لقطاعات الأعمال خلال الشهور التسعة الأولى من عام 2020، بلغ 280 توضيحاً ضريبياً، منها 7 توضيحات عامة تم إصدارها ونشرها عبر الموقع الإلكتروني لـ«الهيئة»، و273 توضيحاً خاصاً للخاضعين للضريبة، فيما تلقت إدارة خدمات دافعي الضرائب بـ«الهيئة» 39.72 ألف مكالمة و10.1 ألف استفسار عبر البريد الإلكتروني خلال الربع الثالث من عام 2020، وتم اتخاذ اللازم بشأن جميع الاستفسارات الهاتفية والإلكترونية.

واستعرض التقرير استعدادات الهيئة الاتحادية للضرائب لتطبيق الخطوة النهائية للمرحلة الثانية من نظام العلامات المميزة على التبغ ومنتجاته، حيث سيمنع «تداول» جميع أنواع تبغ الأرجيلة «المعسل» ولفائف السجائر التي تسخن كهربائياً غير المُعَرَّفَة بـ «الطوابع الضريبية الرقمية» داخل الدولة اعتباراً من الأول من يناير المقبل 2021، بعد أن تم تأجيل بدء تطبيق هذه الخطوة من الأول من يونيو 2020 في إطار التسهيلات التي قدمتها «الهيئة» لدعم ومساندة المسجلين بالنظام الضريبي للوفاء بالتزاماتهم الضريبية، وضمان استمرارية الأعمال في ظل الإجراءات الاحترازية التي قامت الجهات المعنية بالدولة باتخاذها للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد «كوفيد- 19».

نظام العلامات المميزة على التبغ

تضمن التقرير الذي استعرضه مجلس إدارة «الهيئة» نتائج إطلاق المرحلتين الأولى والثانية من نظام العلامات المميزة على التبغ ومنتجاته، ومستجدات الخطة المستهدفة لإطلاق المرحلة الثالثة، والمراحل القادمة الأخرى لتوسيع نطاق المنتجات المشمولة بالنظام.

وأشار إلى أنه اعتباراً من بداية مارس الماضي تم منع استيراد جميع أنواع تبغ الأرجيلة «المعسل» ولفائف السجائر التي تسخن كهربائياً غير المُعَرَّفَة بـ «الطوابع الضريبية الرقمية» إلى الدولة، في إطار تطبيق المرحلة الثانية لنظام «العلامات المميزة على التبغ ومنتجاته»، وذلك بعد التطبيق الناجح للمرحلة الأولى للنظام التي تم بموجبها منع بيع «تداول» وحيازة جميع أنواع السجائر التي لا تحمل «الطوابع الضريبية الرقمية» في الأسواق المحلية، اعتباراً من بداية أغسطس 2019.