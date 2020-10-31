جمارك دبي.. «أفضل جهة لإدارة المشاريع عالمياً»

دبي (وام)

توجت جمارك دبي إنجازاتها المتوالية في مجال التميّز بإدارة وتطوير المشاريع بالحصول على جائزة «أفضل جهة لإدارة المشاريع في العالم لعام 2020» في المسابقة الدولية التي ينظمها التحالف العالمي لإدارة المشاريع PMO Global Alliance، وتصدرت الدائرة بهذا الإنجاز المركز الأول عالمياً بين الهيئات الحكومية والشركات الخاصة المتميزة في تطوير المشاريع الجديدة وإدارتها من أنحاء العالم كافة، في شهادة دولية جديدة تظهر مدى التقدم الذي حققته جمارك دبي في تطبيق أفضل الممارسات العالمية في مجال إدارة المشاريع على المستوى الدولي.

وتم الإعلان عن فوز جمارك دبي بهذه الجائزة في الحفل السنوي لمنتدى التحالف العالمي لإدارة المشاريع، وهي منظمة غير ربحية مقرها البرازيل تهدف إلى تطوير ممارسات إدارة المشاريع عالمياً وتضم 10.000 عضو يمثلون 110 دول.

وقال سلطان أحمد بن سليم رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية رئيس مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة: «تتكامل خريطة الطريق وخطط التطوير المطبقة للارتقاء بمستوى العمل الجمركي في دبي، لتشمل أسلوب ومنهجية الإدارة المعتمدة على أحدث وأفضل الممارسات العالمية في مجال التطوير باستخدام التطبيقات الذكية لتقنية المعلومات والذكاء الصناعي والتي تدار بوساطة الكوادر البشرية المؤهلة القادرة على ابتكار الحلول والمعالجات الصحيحة للتحديات كافة من أجل تحويلها إلى فرص وإنجازات، وبالتالي تحقيق قيمة مضافة وعائد مجزٍ على الاستثمار للعملاء والشركاء عند استكمال تنفيذ كل مشروع».