«مجلس الذهب العالمي»: 40 % نمو الاستثمار في الذهب بالإمارات

يوسف العربي (أبوظبي)

نما حجم الاستثمار بالعملات والسبائك الذهبية في الإمارات بنسبة 40% خلال الربع الثالث من العام الحالي ليصل إلى 1.4 طن، مقارنة بطن واحد خلال الفترة المماثلة من العام الماضي، ونحو 800 كيلو جرام في الربع الثاني من العام 2020، وفقاً مجلس الذهب العالمي.

ولفت التقرير الفصلي «الطلب على الذهب» الصادر عن المجلس إلى أن الاستثمار بالعملات والسبائك استحوذ على نحو 27% من إجمالي مبيعات الذهب في الإمارات خلال الربع الثالث من العام الحالي والبالغ 5.2 طن.

وأوضحت البيانات أن الطلب على شراء المجوهرات بدأ في التحسن التدريجي مسجلاً 3.8 طن خلال الفترة من يوليو إلى سبتمبر الماضيين «الربع الثالث»، مقارنة بنحو 1.3 طن خلال الفترة من أبريل إلى يونيو «الربع الثاني».

وبلغ إجمالي حجم مبيعات الذهب في الإمارات خلال التسعة أشهر الأولى من العام 2020 نحو 18.6 طن، منها 14.6 للمجوهرات، ونحو 4 أطنان للعملات والسبائك.

وإقليمياً، أكد تقرير مجلس الذهب العالمي انخفاض الطلب الإقليمي على الذهب خلال الربع الثالث من العام الحالي بنسبة 27% على أساس سنوي إلى 26.6 طن.

وعالمياً، تراجع الطلب على الذهب في الربع الثالث بنسبة 19% على أساس سنوي ليسجل مستوى 892 طناً، في وقت ساهم فيه النمو القوي في الطلب الاستثماري العالمي على الذهب إلى تعويض جزء من هذه التراجعات.

ويعد المستوى المسجل لمبيعات الذهب في العالم خلال الربع الثالث أدنى إجمالي فصلي منذ الربع الثالث من عام 2009، حيث ركز المستهلكون والمستثمرون على مجابهي آثار الوباء العالمي. وفي المقابل، تعزز الطلب على العملات المعدنية والسبائك بنسبة 49% على أساس سنوي ليصل إلى 222.1 طن، وتعد العملات المعدنية هي الشكل الأكثر انتشاراً لاستثمار الذهب.