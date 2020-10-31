دبي تستعيد زخم الفعاليات المباشرة خلال نوفمبر

مصطفى عبد العظيم (دبي)

تستعد إمارة دبي لاستعادة زخم المعارض والفعاليات المباشرة، من خلال استضافة نحو 24 حدثاً تجارياً وترفيهياً، خلال شهر نوفمبر الجاري تضم أكثر من 7 معارض ومؤتمرات ونحو 17 فعالية ونشاطاً تغطي جميع القطاعات، وفقاً لأجندة فعاليات مركز دبي التجاري العالمي وجدول فعاليات دبي.

ومنذ استئناف دبي للنشاط الكامل لقطاع الفعاليات في 15 سبتمبر الماضي، والذي يعد واحداً من القطاعات الرئيسة التي تسهم في دفع عجلة الاقتصاد بدبي، تشهد الإمارة عودة تدريجية للأنشطة والفعاليات مع حرص المنظمين على وضع صحة وسلامة الجمهور والمشاركين على رأس أولوياتهم، والالتزام بضمان الامتثال الكامل لمجموعة واسعة من الإجراءات الاحترازية التي يتم اتخاذها في أماكن إقامة الفعاليات.

ووفقاً لرصد أجرته «الاتحاد» لأبرز المعارض والفعاليات والمهرجانات المباشرة التي تستضيفها دبي خلال الشهر المقبل، يشهد مركز دبي التجاري العالمي، إقامة 7 معارض ومؤتمرات مباشرة تبدأ بالنسخة السابعة للمؤتمر السنوي لجراحة المسالك البولية والنسخة التاسعة من مؤتمر الإمارات الدولي للمسالك البولية كحدث مشترك «فعلياً وافتراضياً» خلال الفترة من 12 وحتى 14 نوفمبر.

الحضور المباشر والافتراضي

يليه خلال الفترة من 16 و17 نوفمبر سلسلة معارض سيمليس الشرق الأوسط، والتي تضم كلا من معرض التجارة الإلكترونية ومعرض الشرق الأوسط للمدفوعات ومعرض الشرق الأوسط للتجزئة، والتي تقام كذلك بنظام الحضور المباشر والافتراضي معاً، فيما تختتم معارض الشهر بإقامة الحدث الأبرز وهو معرض سيتي سكيب دبي الذي يقام خلال الفترة من 16 و17 نوفمبر، والذي يتوقع أن يسهم من خلال الشركات المحلية المشاركة فيه في دعم عودة القطاع العقاري للنمو.

فيما يواصل في الوقت ذاته المركز التجاري قاعة الشيخ سعيد، استضافة فعالية عالم دبي للرياضة والتي ينظّمها مركز دبي التجاري العالمي، بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي، وتقدم مساحات مرنة مناسبة لإقامة جميع الفعاليات، وملاعب رياضية بما في ذلك كرة القدم وكرة السلة والتنس والكريكت، وغيرها.

متطلبات السلامة

ومن بين متطلبات السلامة والإجراءات الاحترازية التي تلتزم بها الجهات المنظمة للفعاليات، التعقيم الكامل لأماكن استضافة الفعاليات، بالإضافة إلى توفير وسائل دفع دون تلامس، والتذاكر الإلكترونية الرقمية، بالإضافة إلى إخضاع الجميع للمرور عبر الماسحات الحرارية، وارتداء أقنعة الوجه من قبل الجميع المنظمين والمشاركين الجمهور في جميع الأوقات، مع الحفاظ على استضافة 30% فقط من إجمالي الطاقة الاستيعابية للمكان بهدف تحقيق التباعد الجسدي خلال الفعالية.

وعلى صعيد الفعاليات والأنشطة الخارجية يظهر جدول فعاليات دبي خلال شهر نوفمبر المقبل استئناف اقامة العديد من الفعاليات المباشرة، سواء كانت ترفيهية أو رياضية أو أنشطة تهتم بأسلوب الحياة العصرية، والتي من أبرزها فعالية مهرجان باروس للموسيقى 2020 من 3 – 5 نوفمبر في فندق جميرا بيتش، وفعالية بريك أوت DXB في 6 نوفمبر.

أسبوع التصميم

وفي مجال الثقافة والفنون تستضيف دبي، خلال شهر نوفمبر، أسبوع دبي للتصميم، من 9 إلى 14 نوفمبر 2020، في حي دبي للتصميم، ومعرض داون تاون ديزاين والذي يعد المعرض التجاري الوحيد في الشرق الأوسط المخصص للتصميم المبتكر عالي الجودة، وكذلك معرض الخريجين العالمي من 9 إلى 14 نوفمبر 2020، مع استمرار تقديم عرض لابيرل من دراجون في الحبتور سيتي.

ويشهد الشهر كذلك إقامة عدد من الفعاليات الرياضية، أبرزها عودة تحدي دبي للياقة في دورته الرابعة خلال الفترة من 30 أكتوبر وحتى 28 نوفمبر، وتحدي قوارب التنين، وبطولة أوميجا مونلايت كلاسيك في نادي الإمارات للجولف.