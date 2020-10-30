"النقد الدولي" يطلب تمويلاً كي يقدم قروضاً ميسّرة لدول فقيرة

دعت مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا، اليوم الجمعة، الدول الأعضاء إلى زيادة المساهمات المخصصة للقروض الميسرة للدول الفقيرة لكي يتوسع الصندوق في تقديمها.

وأضافت أن صندوق النقد بوسعه مواصلة الإقراض لبعض الوقت عن طريق تسهيل النمو والحد من الفقر باستخدام حقوق السحب الخاصة المقدمة من الدول الغنية. لكن مديرة الصندوق أضافت أن هناك حاجة إلى مزيد من المساهمات في المستقبل.

وتابعت جورجيفا "للإبقاء على الشروط ميسرة... وعلى أجل السداد الأطول البالغ عشر سنوات الذي نتيحه لدول الدخل المنخفض، نحتاج من أعضائنا ما نطلق عليه موارد الدعم وهذا هو نداؤنا التالي للأعضاء.. أتوقع استجابة إيجابية، وهذه هي حملتنا التالية".

كان الصندوق قد دعا إلى تقديم قروض ميسرة وتعليق خدمة الدين هذا العام عن الدول الفقيرة التي تأثرت اقتصاداتها بتداعيات أزمة فيروس كورونا الصحية.

وفرضت أغلب دول العالم إغلاقاً شاملاً في مسعى لوقف تفشي الفيروس الذي ظهر لأول مرة في ديسمبر 2019.