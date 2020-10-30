البنوك تحذِّر عملاءها من عمليات الاحتيال

يوسف البستنجي (أبوظبي)



احذر قد تتلقى اتصالا مما يبدو أنه رقم هاتف ثابت (أرضي) وعند الرد على الاتصال سيتم وضعك على الانتظار «مطابق لوضع الانتظار لبعض البنوك العاملة بالدولة» ومن ثم سيرد عليك موظف العصابة باسمك الكامل وسيرسل لك رسالة نصية في نفس اللحظة «رسالة نصية مماثلة تماماً لرقم رسائل البنك» وسيطلب منك الرقم الذي تم إرساله في الرسالة النصية!!

انتبه!! عند إعطائك للرقم في الرسالة النصية سيتم سحب رصيدك بالكامل.

الجديد في ذلك هو الاتصال مما يبدو أنه رقم هاتف ثابت من داخل الدولة، لأن عمليات النصب والاحتيال كانت تتم غالبا من خلال الاتصال بالعملاء المستهدفين من هاتف متحرك «موبايل».

محاولات كثیرة

وأكد المصرف المركزي لـ«الاتحاد» أن هذا الاحتمال ممكن، أي يمكن أن تتم عمليات الاحتيال من خلال الاتصال بالعملاء المستهدفين مما يبدو أنه هاتف أرضي ثابت.

وكان المصرف المركزي حذر العملاء، مبينا أنه من المعروف أن المحتالين ماهرون وانتهازیون، وسیقومون بمحاولات كثیرة ومتعددة للاحتیال وسلب الأموال، مشيرا إلى أنه من المحتمل جدا أن یستهدفوا الفئات الضعیفة التي تتأثر بسهولة، لذلك یجب على المستهلكین توخي الحذر من عملیات الاحتیال إجمالا، مبينا أن هناك عددا لا یحصى من الأسالیب التي یستخدمها المحتالون لتنفیذ عملیات الاحتیال، وقد یكون ذلك من خلال استخدام البرید الإلكتروني أو الرسائل النصیة أو المكالمات الهاتفیة أو حتى الزیارات المنزلیة للحصول على أموال أو معلومات شخصیة عن المستهلكین.

وحذر المصرف المستهلكين وعملاء البنوك عدة مرات خلال الأشهر الماضية وحث على عدم فتح أي روابط غیر معروفة، فیها عناوین URL أو رسائل البرید الإلكتروني والرسائل النصیة التي تزعم أن لدیها علاجاً لـ كوفید–19 أو تقدم كمامات الوجه مجانا أو منتجات طبیة، بالإضافة إلى أي حیل أخرى تتعلق بهذا الوباء.

وقال مصرف أبوظبي الإسلامي لـ«الاتحاد»، إنه لم يقم باستلام أي شكوى في الأيام الأخيرة مرتبطة بقيام عصابة تقوم بالاتصال من رقم ارضي لأخذ بيانات العملاء والقيام بتحويلات، وعليه يؤكد المصرف أنه يقوم باتخاذ إجراءات مشددة للحد من هذه المحاولات، ويقوم بتنظيم حملات توعوية لمكافحة هذه الجرائم.

برامج الحماية

وأكد اعتماده على أفضل برامج الحماية الإلكترونية وتوظيفها عبر شبكة الفروع والقنوات الرقمية.

ودعا المصرف جميع العملاء إلى عدم مشاركة أي بيانات سرية مع أي أحد، حيث إن موظفي المصرف لن يقوموا بسؤالهم عن الرمز المروري أو غيرها وعدم الانقياد وراء الرسائل الهاتفية، ووسائل التواصل الاجتماعي التي تعدهم بجوائز مالية وهمية.

ونصحهم بعدم التجاوب مع الرسائل التي تنتحل صفة مؤسسات مالية، ويحذر من أساليب خادعة للمحتالين مثل إرسال رسائل نصية أو عبر تطبيق «واتس آب»، بغرض الاحتيال، تتضمن تحذيرا بحظر بطاقة الصراف الآلي لعميل المصرف لعدم تحديثها ومطالبته بالتواصل على أرقام الهاتف الجوال، ما يتيح للمحتالين التعرف على بياناته وسرقتها.

ودعا إلى عدم الرد على الرسائل البريدية أو الرسائل التي تطلب معلومات الحسابات الخاصة وأبرزها كلمات المرور، والتعامل حصراً مع البوابات الرقمية المعتمدة والرسمية ومن خلال أرقام هواتف خدمة العملاء الرسمية، والمسارعة بإبلاغ المصرف في حال تلقي رسائل احتيالية.

وشدد على ضرورة تحديث كلمات المرور بصورة دورية وعدم الدخول على الحسابات المصرفية الخاصة من أجهزة مجهولة، وتوخي الحذر عند التعامل مع أجهزة الصراف أو عند ضياع البطاقات المصرفية أو شرائح الهاتف المحمول التي تمكن المحتالين من استخدام الرسائل الخاصة بالعميل للوصول إلى المعلومات الخاصة.

الاحتياطات

ودعا إلى مراقبة ومراجعة تأكيدات الطلبات وكشوفات البطاقات والحساب المصرفي بمجرد استلامها للتأكد من دفع رسوم المعاملات، وفي حال وجود أي اختلاف، يجب الإبلاغ عنه فوراً، بالإضافة إلى ضرورة اتخاذ كافة الاحتياطات تجاه أي شركة أو شخص يسأل عن كلمة المرور أو رمز التعريف الشخصي الخاص أو أي معلومات أخرى ذات حساسية فائقة.

وحذر اتحاد مصارف الإمارات، عدة مرات، عملاءه من الوقوع كضحايا للاحتيال عبر الهاتف، وأوضح أن المحتالين قد يدعون عبر الهاتف بأنهم يمثلون شركات مرموقة للحصول على معلومات مالية وشخصية هامة، ودعا العملاء إلى عدم إعطاء أي تفاصيل هامة وسرية أو معلومات شخصية أو معلومات عن الحسابات المصرفية أو غيرها.

ودعا العملاء إلى الانتباه عند استخدام أجهزة الصراف الآلي، والتأكد من عدم وجود شخص في المنطقة يتصرف بشكل مريب، ودعا لإبلاغ الشرطة عند الشك في وجود أي أنشطة احتيالية.

وقال في تغريدة له، لا تكشف لأي شخص عن معلومات حساسة مثل تفاصيل حسابك المصرفي أو كلمة المرور أو كلمة مرور لمرة واحدة، أو رقم التعريف الشخصي، أو معلومات بطاقتك الائتمانية، ، وتذكر دائما أن مصرفك لن يطلب منك أية معلومات حساسة عبر البريد الإلكتروني أو الهاتف.

وحذر اتحاد المصارف العملاء من عمليات الاحتيال عبر اليانصيب، وهو الذي يتلقى فيه الضحايا إشعارات غير متوقعة تبلغهم بأنهم ربحوا مبلغا كبيرا من المال، ولايحصل الضحايا على الجائزة أبدا بل تتم سرقة أموالهم من قبل المحتالين، بعد أن يتمكنوا من الحصول على بياناتهم الشخصية وبيانات حساباتهم المصرفية.

نصائح المصرف المركزي للعملاء والمستهلكين لمواجهة المحتالين

قدم المصرف 6 نصائح للعملاء لحماية أنفسهم من المحتالين وعمليات الاحتيال هي:

1 - إرفض جمیع عروض المنتجات أو الخدمات التي تأتي من أشخاص غیر معروفین أو لم یتم التحقق من هويتهم أو من خلال وسائل التواصل الاجتماعي، أو رسائل البرید الإلكتروني، أو أیة قنوات أخرى غير معروفة عبر شبكة الإنترنت.

2- لا تعتمد على الوعود التي ترد في الإعلانات وعلى وسائل التواصل الاجتماعي والإعلانات المدفوعة عبر الإنترنت.

3- تأكد من استخدام مصادر موثوقة ومواقع إلكترونیة رسمیة للتثبت من مصداقیة الأطراف المشاركة من المكالمات الهاتفیة والبرید الإلكتروني.

4- كن حذرا من الرسائل النصیة المشبوهة، إذ أنها تستخدم هویات زائفة لإخفاء هویة المحتالین الحقیقیة، لذلك، لا تنقر على الروابط أو تفتح رسائل البرید الإلكتروني التي تصلك من أشخاص لا تعرفهم.

5- لا تتسرع في اتخاذ قرارات تتعلق بأي عملیة تجاریة تود القیام بها، وابدأ أولا بالتحدث مع أسرتك أو مستشارك المالي قبل اتخاذ أي قرار بشأن المشاركة في أي أنشطة تجاریة.

6- لا تفصح عن أي معلومات شخصیة تتعلق بك لأي جهة غیر معلومة، وحافظ على سریة عنوانك الشخصي وحسابك المصرفي وأي معلومات أخرى، كتلك التي تتعلق بالتأمین، والمعاشات وتفاصیل الاستثمار.