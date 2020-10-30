الناتج المحلي لمنطقة اليورو يقفز بأكثر من المتوقع

بروكسل (رويترز)

أظهرت بيانات أولية من مكتب إحصاءات الاتحاد الأوروبي أن اقتصاد منطقة اليورو انتعش على نحو أقوى بكثير من المتوقع في الربع الثالث بعد تراجع ناجم عن الجائحة في الأشهر الثلاثة السابقة، وذلك بفضل قفزة في الأساس في إيطاليا وفرنسا وإسبانيا.

لكن بحسب تقديرات يوروستات واصلت أسعار المستهلكين الانخفاض في أكتوبر مثلما كان متوقعا، مدفوعة بتهاوي أسعار الطاقة على الرغم من ارتفاع أسعار الأغذية والمشروبات الكحولية والتبغ.

وقال يوروستات إن الناتج المحلي الإجمالي في منطقة اليورو التي تضم 19 دولة ارتفع 12.7 بالمئة على أساس فصلي في الفترة بين يوليو وسبتمبر بعد انكماش 11.8 بالمئة في الأشهر الثلاثة السابقة.

لكن على أساس سنوي، ما زال الإنتاج الاقتصادي لمنطقة اليورو منخفضا 4.3 بالمئة، على الرغم من أنه سجل تحسنا مقارنة مع انكماش سنوي 14.8 بالمئة في الأشهر الثلاثة السابقة.

وانخفضت أسعار المستهلكين في أكتوبر تشرين الأول 0.3 بالمئة على أساس سنوي، مثلما توقع خبراء استطلعت رويترز آراءهم، وهو نفس المعدل المسجل في سبتمبر، بعد زيادة 0.2 بالمئة على أساس شهري.