فرص واعدة للمشاريع الصغيرة رغم تحديات كورونا

سيد الحجار (أبوظبي)

أكد رواد أعمال وخبراء اقتصاديون توافر فرص واعدة لبدء مشاريع جديدة بمجالات عدة، رغم تحديات كورونا، ولاسيما في ظل الدعم المتواصل من القيادة الرشيدة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة.

وقال هؤلاء لـ«الاتحاد» إن العام الحالي، لاسيما منذ تفشي أزمة كورونا خلال شهر مارس الماضي، شهد الكشف عن العديد من المبادرات والإجراءات الداعمة للشركات الصغيرة والمتوسطة، ما أسهم في مساعدة رواد الأعمال وأصحاب المشاريع الصغيرة على مواجهة التحديات الراهنة، وبدء أعمال جديدة.

وأوضحوا أنه رغم التحديات الحالية، إلا أن أزمة كورونا وفرت العديد من الفرص لبدء مشاريع جديدة، في مجالات متنوعة مثل التجارة الإلكترونية، والتكنولوجيا، والمطاعم المتنقلة، والتطبيقات والمنصات الذكية والافتراضية لتنظيم الاجتماعات والفعاليات، وصناعة وتوريد المواد الغذائية، والزراعة، وقطاع التصميم الداخلي والديكورات، وصناعة وتجارة المستلزمات الدوائية والطبية والقفازات والأقنعة الطبية ومواد التعقيم والكمامات والألبسة والأغطية ذات الاستخدام الواحد، وتجارة وتوريد الأجهزة والمعدات الرياضية وأدوات الترفيه المنزلي، وغيرها الكثير.

وأكد رائد الأعمال عبيد بن طوق، المؤسس والرئيس التنفيذي لمجموعة شركات بن طوق بقطاع النقليات وإدارة المنشآت، ضرورة اهتمام الشباب باستكشاف الفرص الواعدة ببعض القطاعات، والاطلاع على التجارب الناجحة لرواد الأعمال، موضحاً أنه رغم التحديات الراهنة والمرتبطة بتداعيات تفشي فيروس كورونا، إلا أن هناك فرصاً متميزة لبدء مشاريع جديدة بالعديد من المجالات بشرط الدراسة الشاملة للمشروع، وحجم الطلب المتوقع، والاهتمام بتقديم منتج متميز وفكرة مبتكرة.

المبادرة والإنجاز

وقال ابن طوق، الفائز كأفضل رائد أعمال بجائزة محمد بن راشد لدعم مشاريع الشباب عام 2018، إن هناك كثيراً من الشباب والفتيات لديهم طموح لبدء مشروع أو عمل خاص في أكثر من نشاط، ولكن تواجههم معوقات تتعلق بالتردد، ولاسيما خلال هذه الفترة، فضلاً عن عدم توفر رأس المال، أو غياب الدعم والتوجيه والاستشارات اللازمة للنجاح، موضحاً ضرورة أن يثق الشباب في إمكانياتهم، والاهتمام بالمبادرة وإنجاز شيء مختلف.

وأوضح أن بعض رواد الأعمال قد يبدؤون في تنفيذ أعمالهم دون دراسة كافية لحجم الطلب على السلعة أو الخدمة التي سيتم تقديمها، مشيراً إلى ضرورة الاطلاع على متطلبات العملاء قبل البدء في المشروع.

وأضاف: على سبيل المثال فإنه في حالة رغبة أحد الشباب ببدء مشروع جديد اليوم لتوفير نوع ما من المنظفات أو الكمامات، فإنه يجب أن يدرس حجم الطلب الحالي والمستقبلي على هذا المنتج، مع التواصل المباشر مع الشركات لتحديد أهم متطلباتها في هذا الجانب، حتى يتم اتخاذ القرار المناسب.

وأكد ابن طوق أهمية الإجراءات الداعمة للشركات الصغيرة والمتوسطة التي تم إقرارها مؤخراً، في تشجيع رواد الأعمال على بدء مشاريع جديدة، موضحاً أن الإمارات تتميز دائماً بالسبق، وكثير من دول المنطقة تنظر للتجربة الإماراتية باعتبارها صاحبة الريادة في إقرار الإجراءات الاقتصادية الناجحة ولاسيما وقت الأزمات، وهو ما يعزز من أهمية الخطوات التي اتخذتها القيادة الرشيدة مؤخراً للاستعداد لمرحلة ما بعد كورونا.

منصات ذكية

ومن جانبه، أكد غسان حمود، المدير الشريك في شركة يمناك للاستشارات الإدارية، أن رواد الأعمال يهتمون بالبحث عن فرص بالمشاريع التي تتوافق مع أوضاعهم المالية، التي تتراوح غالباً بين 300 ألف ومليون درهم، لافتاً إلى أن هذه الفرص تتوفر بشكل رئيسي في قطاع المطاعم، فضلاً عن توفر فرص للأعمال بمجال التطبيقات والمنصات الخاصة بتنظيم الفعاليات والاجتماعات والمؤتمرات «أون لاين».

وأضاف أن قطاع المطاعم يشهد كثيراً من المتغيرات، ولاسيما في ظل ارتباطها بمتغيرات مجتمعية، حيث ينظر كثير من الأشخاص للمطعم والمول كملتقى اجتماعي وليس مجرد مكان للحصول على خدمة، موضحاً أنه فيما يتعلق بالمطاعم المتنقلة فأوضاعها مختلفة حيث إنها ليست ملتقى اجتماعياً.

وأشار حمود إلى أهمية توالي الإجراءات الداعمة لرواد الأعمال خلال هذه الفترة، ولاسيما في ظل مخاوف البعض من زيادة مخاطر الاستثمار، في ظل تغير الإجراءات وفقاً للاشتراطات المرتبطة بتداعيات كورونا.

وذكر حمود أن بعض رواد الأعمال يقبلون حالياً كذلك على دراسة فرص الاستثمار بمجالات صناعة وتجارة المستلزمات الدوائية والطبية والكمامات والقفازات ومواد التعقيم، وتجارة وتوريد الأجهزة والمعدات الرياضية وأدوات الترفيه المنزلي، التي زاد الطلب عليها بعد كورونا، بيد أن ارتفاع التكاليف قد يصبح عائقاً أمام بعض الشباب أحياناً عن العمل بهذه القطاعات، مع الوضع في الاعتبار توفر المزيد من هذه المنتجات حالياً بالسوق المحلي، مقارنة بالفترة الأولى من أزمة كورونا، التي شهدت نقصاً في بعض هذه المنتجات، وخاصة المستوردة من الخارج.

أمن غذائي

وفيما يتعلق بالقطاعات التي يمكن أن توفر فرصاً جيدة لرواد الأعمال خلال هذه الفترة، أوضح خليفة عوض المهيري رائد الأعمال أن القطاعات التكنولوجية والإلكترونية تأتي في مقدمة هذه المجالات، مشيراً إلى أن ذلك لا يشترط تقديم خدمة إلكترونية مباشرة، ولكن يمكن استخدام نموذج «الوسيط» بين المنتج والمستهلك، من خلال منصة أو تطبيق خاص لتوفير خدمات وسلع محددة. وأضاف أن تطور خدمات الـ 5G، فضلاً عن أن الاهتمام بالخدمات الإلكترونية بعد كورونا، أسهم في تسارع التطور بالقطاع، وهو ما يظهر اليوم في نجاح العمل والتعليم عن بُعد.

وذكر المهيري أن الأعمال المرتبطة بالأمن الغذائي يمكن أن توفر فرصاً واعدة للشباب، سواء من خلال الزراعة أو تجارة السلع الغذائية، موضحاً أنه يمكن البدء بفكرة بسيطة للمساهمة في هذا القطاع، وخاصة في ظل اهتمام الجهات المسؤولة بدعم الأعمال الناشئة في هذا المجال.

وأوضح المهيري أن قطاع المطاعم سيشهد تغيرات ملحوظة خلال الفترة المقبلة، وهو ما يظهر في اهتمام الشركات العالمية الرائدة في المجال بإعداد إجراءات للتوسع في خدمات التوصيل وإنشاء أفرع من دون طاولات، وتحقيق التباعد الجسدي.

مطاعم متنقلة

إلى ذلك، قال عبدالله الصيقل، صاحب أحد المطاعم المتنقلة، إن المطاعم والكافيهات المتنقلة استفادت من تفضيل كثير من الأشخاص تناول الوجبات في أماكن مفتوحة وبالسيارة، في ظل استمرار مخاوف البعض من الأماكن المغلقة بالمطاعم التقليدية، بسبب أزمة كورونا، وهو ما زاد الإقبال على المطاعم المتنقلة، وعزز من فرص الأعمال بالقطاع.

وأشار الصيقل إلى ضرورة اهتمام رواد الأعمال بدراسة المشروع قبل البداية، مع تقديم منتج متميز وفريد من نوعه، والاهتمام بالجودة، موضحاً أن تكاليف عربات المطاعم المتنقلة تختلف حسب التجهيزات والمواصفات والنشاط، بيد أنها يمكن أن تبدأ من 130 أو 150 ألف درهم، وترتفع حسب المواصفات والحجم والعمالة.

بناء وتصميم

ومن جانبه، أوضح سالم محمد المرزوقي، المدير العام لشركة «دريم سيتي» للنقليات والمقاولات العامة، أن استمرار الأعمال بقطاع البناء والتشييد خلال أزمة كورونا أسهم في استقرار أعمال الشركات الصغيرة العاملة بالقطاع، ولاسيما مع توالي الإعلان عن قروض جديدة لإسكان المواطنين في أبوظبي خلال الأشهر الأخيرة، موضحاً أن مشاريع مساكن المواطنين تستحوذ على النسبة الأكبر من أعمال معظم شركات المقاولات الصغيرة والمتوسطة.

فيما أكدت فادية الحناوي، مهندسة التصميم الداخلي بشركة البحري للاستشارات الهندسية والتصميم الداخلي، أن زيادة توجه الكثير من الأفراد لإدخال بعض التعديلات على الديكورات المنزلية مؤخراً، وفقاً لإجراءات العمل والدراسة عن بعد، عزز من فرص الأعمال الجديدة بمجال التصميم والديكورات الداخلية.

أولوية حكومية

تصل مساهمة المشاريع الصغيرة والمتوسطة إلى %53 من الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي للدولة، كما أن %98 من إجمالي المشاريع المسجلة في الدولة تُعد مشاريع صغيرة ومتوسطة.

وأكدت مؤسسة أوكسفورد بيزنس جروب نهاية أبريل الماضي أن حكومة أبوظبي وضعت المشاريع الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة في صدارة أولوياتها، ضمن برامج وحزم التحفيز الاقتصادي التي أعلنها المجلس التنفيذي بداية الأزمة لاحتواء الآثار الاقتصادية لفيروس كورونا المستجد.