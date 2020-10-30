«الاتحاد للطيران» تنقل مليوني مسافر بين أبوظبي وبلجيكيا

أبوظبي (الاتحاد)

احتفلت الاتحاد للطيران، الناقل الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة، أمس بالذكرى السنوية الخامسة عشرة لرحلاتها الأولى بين أبوظبي وبروكسل.

و منذ إطلاق الرحلات في 31 أكتوبر 2005، نقلت الاتحاد للطيران حوالي مليوني مسافر بين العاصمتين، لتلبية الطلب القوي على رحلات العمل والترفيه من نقطة إلى نقطة بين أبوظبي وبروكسل.

كما نقلت الشركة أعدادًا كبيرة من المسافرين عبر أبوظبي من وإلى بروكسل، وكانت الوجهات الأكثر شعبية مسقط في عمان، وسيدني وملبورن في أستراليا، وبانكوك وبوكيت في تايلاند، ودلهي ومومباي في الهند، وإسلام أباد ولاهور في باكستان. وبين عامي 2011 و2015، عززت الاتحاد للطيران رحلاتها من ثلاث رحلات إلى ثماني رحلات أسبوعية.

ومنذ 2016، شغلت الشركة رحلة يومية، تم تخفيضها إلى ثلاث رحلات أسبوعية بسبب القيود المفروضة لمواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19). ويتم تشغيل الرحلات بين المدينتين على متن طائرة بوينج-787 دريملاينر المصممة بنظام الدرجتين.

وقالت آن راماكرز، مديرة الاتحاد للطيران في بلجيكا: «طيلة 15 عاماً، وفرت رحلاتنا بين أبوظبي وبروكسل ارتباطاً قوياً بين المنطقتين، مما أتاح فرصاً لسفر الأعمال والسياحة من وإلى بروكسل إلى أبوظبي وخارجها.»