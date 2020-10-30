الأميركيون ينتقلون إلى منازل منخفضة التكلفة

شريف عادل (واشنطن)

مع العودة إلى ارتفاع معدلات الإصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، وتوجه الشركات الأميركية إلى التوسع في السماح للموظفين بالعمل من منازلهم، بل وإجبارهم على ذلك في بعض الأحيان، يتجه ملايين الأميركيين إلى الانتقال إلى منازل أقل تكلفة، أهم ما يطلبونه فيها هو خدمة انترنت فائق السرعة.

وقال موقع Upwork، المتخصص في توصيل الشركات بأصحاب الأعمال الحرة الذين يمكن التعاقد معهم للقيام بعملية واحدة أو أكثر، ممن يطلق عليهم freelancers، إن نسبة 11.5% من أكثر من 15 مليون أسرة أميركية تم استطلاع رأيهم، قالوا إنهم ينوون الانتقال إلى منازل في أماكن أخرى تقل تكلفتها عما يدفعونه حالياً.

وقال أكثر من نصف هؤلاء، الذين جاءت نسبة كبيرة منهم (حوالي 20%) من المدن الكبرى بالولايات المتحدة، إن الدافع الأساسي وراء اتخاذهم ذلك القرار هو رغبتهم في السكن بمنازل تقل تكلفتها بعشرة بالمائة على الأقل من تكلفتهم الحالية، وتبتعد عن مقر عملهم بأكثر من ساعتي سفر بالسيارة.

وفيما يعد خبراً سيئاً للمدن الكبرى مثل نيويورك وسان فرانسيسكو وواشنطن العاصمة، قال آدم أوزيميك، كبير الاقتصاديين بالشركة إن «كثيرا من الناس يعتبر أن العمل من المنزل يمثل فرصة للعيش في الأماكن التي يحبون العيش فيها، والتي يقدرون على دفع تكلفتها»، مؤكداً أن هذا التوجه يعد مؤشراً مبكراً على التأثيرات الكبرى للجائحة، وما يمكن أن تتسبب فيه من زيادة الكفاءة الاقتصادية ووصول الفرص إلى الأماكن والأفراد الأقل حظاً.

وأظهرت بيانات صدرت قبل أسبوعين ونشرها موقع Realtor.com المتخصص في العقارات انخفاض الإيجارات خلال شهر سبتمبر الماضي، حيث انخفض ايجار الشقة المكونة من غرفة واحدة في مدينة سان فرانسيسكو بنسبة تقترب من 25%، وفي حي مانهاتن الشهير بمدينة نيويورك بنسبة تتجاوز 15%. وجاء تراجع الإيجارات خلال الفترة الماضية كنتيجة طبيعية لنزوح الأسر إلى أماكن أقل تكلفة، وإن بعدت عن مقر عملهم، وأيضاً بسبب الأزمة الكبيرة التي تسببت فيها الجائحة من فقدان الملايين لوظائفهم وتراجع دخولهم.

وتشير بعض الإحصاءات إلى أن ملايين الأميركيين توقفوا، بعد ظهور الوباء في الولايات المتحدة خلال الربع الأول من العام، وإصدار أوامر الإغلاق الكبير، عن دفع إيجارات منازلهم، بعد أن فقدوا مصادر دخلهم.

وقبل أسابيع، توقفت إعانات البطالة الاستثنائية التي قدمتها الحكومة الأميركية للعاطلين، وفشل الحزبان الجمهوري والديمقراطي في التوصل إلى اتفاق بشأن حزمة إنقاذ جديدة، الأمر الذي سبب أزمة مالية كبيرة لآلاف الأسر الأميركية من متوسطي الدخل.

وفي الوقت الذي تنتهي فيه فترة الحماية من أوامر الإخلاء التي وفرتها الحكومة للمواطنين عند التأخر في دفع الإيجارات مع نهاية العام الحالي أو قبل ذلك في بعض الولايات، تبدو في الأفق أزمة لا يعرف أحد حجم تأثيرها على الأميركيين، حيث يعتمد الملايين منهم على الإيجارات الشهرية التي يحصلون عليها كمصدر الرزق الأساسي لديهم.