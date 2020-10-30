الذهب يصعد بفعل ارتفاع إصابات «كورونا»

ربح الذهب، اليوم الجمعة، إذ تراجع الدولار، مما دفع تدفقات الملاذ الآمن صوب المعدن الأصفر مجدداً بعد زيادة حالات الإصابة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة وأوروبا مما يهدد بانحراف تعافي الاقتصاد العالمي عن مساره.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.1 بالمائة إلى 1869.16 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0711 بتوقيت جرينتش. وشهد الذهب تراجعات حادة في الجلستين الماضيتين إذ خسر مكانته أمام الدولار كتحوط مفضل في مواجهة مخاطر تفاقم الجائحة والانتخابات الرئاسية الأميركية التي تُجرى يوم الثلاثاء.

كما ارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.1 بالمائة إلى 1869 دولارا.

وسجلت الولايات المتحدة رقما قياسيا جديدا للإصابات الجديدة في يوم واحد أمس الخميس، بينما أمرت ألمانيا وفرنسا بإجراءات عزل عام جديدة.

والذهب في مساره لتسجيل انخفاض للشهر الثالث على التوالي، مع تأثر المعنويات سلباً بفعل عدم إحراز تقدم بشأن حزمة تحفيز أميركية جديدة، إذ أن المعدن الأصفر يعتبر تحوطا في مواجهة التضخم وانخفاض العملة.

وعلى الرغم من تراجعه في الآونة الأخيرة، فإن الذهب مرتفع 24 بالمائة تقريبا منذ بداية العام بفضل إجراءات تحفيز غير مسبوقة على مستوى العالم.



