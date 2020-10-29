أبوظبي تتصدر عالمياً في قوة رأس المال البشري

يوسف العربي (أبوظبي)

حلت أبوظبي في الترتيب الأول عالمياً في قوة رأس المال البشري، كما تصدرت ودبي مدن الشرق الأوسط، في التصنيف السنوي «لأفضل المدن في العالم 2021» الصادر عن مؤسسة «ريزينيس»، «Resonance» للاستشارات الاقتصادية.

وفي الإصدار السنوي لأفضل المدن في العالم الذي صدر أمس، ووصفته «ريزينيس» بأنه الدراسة الأكبر والأكثر شمولية لتحديد أفضل المدن أن العاصمة الإماراتية تصدرت دول العالم في قوة رأس المال البشري الذي يعد المورد الأكثر قيمة في أي مدينة في العالم.

ويتم تقييم قوة رأس المال البشري استناداً إلى مستويات التحصيل العلمي، وفق بيانات (معهد اليونسكو، منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، والإحصاء الأميركي)، فضلاً عن تنوع سكان المدينة ونسبة الأجانب الذين ولدوا وأقاموا بها ومن ثم قدرتهم على إنتاج أفكار عالمية في البيئة المحلية.

ونوهت بأن أبوظبي قفزت 90 مركزًا في تصنيفاتنا ضمن الفئة الفرعية للتحصيل العلمي.

وتصدرت مدينتا أبوظبي ودبي مدن الشرق الأوسط في التصنيف السنوي «لأفضل المدن في العالم 2021»، كما جاءت دبي في الترتيب السادس عالمياً، بينما حلت أبوظبي في الترتيب (15) قبل مدن «سان بطرس برغ»، و«أمستردام» و«برلين»، و«براغ» و«واشنطن» والتي أتت في المراكز التالية (16، 17، 18، 19، 20) على التوالي.

المدينة المبدعة

ووصف التقرير السنوي أبوظبي بـ«المدينة المبدعة»، مؤكداً أنها باتت مركزاً ثقافياً رائداً، من خلال تبنيها نهجاً هادئاً للترويج للتركيز على التراث الغني والاستثمار في جلب الموهوبين من الفنانين والمبدعين حول أنحاء العالم، من خلال تسهيل زيارتهم للمدينة ومنحهم الإقامات طويلة الأمد.

ولفت إلى أن مدينة أبوظبي تحتضن أكبر مسجد في العالم، ومتحف «اللوفر -أبوظبي»، كما تعمل بجد في جزيرة السعديات على استكمال بناء عدد من المشاريع الثقافية. وأكد أن الترتيب العالمي للمدينة في مجال المتاحف سيشهد طفرة غير مسبوقة خلال السنوات القليلة المقبلة بعد استكمال هذه المشاريع الثقافية قيد التنفيذ.

مدينة التفوق

ووصف التقرير دبي بـ«مدينة التفوق»، حيث توجد أعلى قمة بناء من صنع البشر في العالم، فضلاً عن مضمار سباق الخيول وأكبر النوافير كما تعد وجهة أثرياء العالم.

ولفت إلى أن المدينة استقطبت عام 2019، نحو 16.7 مليون سائح ونجحت في تجاوز الموجة الأولى من جائحة «كوفيد- 19» مشيراً إلى امتلاكها أكثر مراكز التسوق زيارة في العالم فضلاً عن ترقبها لافتتاح مركز تسوق من نوع جديد قريباً.

وقال كريس فير، الرئيس والمدير التنفيذي لـ «Resonance» للاستشارات الاقتصادية: إن الفريق البحثي ركز خلال الدراسة الأخيرة على أسباب نهوض المدن، والاتجاهات التي تدفع هذا النمو، والعوامل التي تشكل المراكز الحضرية على أنها أماكن مرغوبة للعيش والزيارة والاستثمار. وأضاف أن جائحة «كوفيد- 19» شكلت تحدياً جديداً لجميع المدن في العالم، حيث غيرت الطريقة التي نعيش ونعمل بها وأحدثت تغيرات مهمة على الخطط في المستقبل.