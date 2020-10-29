مخاوف الإغلاق تضغط على أسعار النفط

لندن (رويترز)

تراجعت أسعار النفط نحو أربعة بالمئة، أمس الخميس، إلى أدنى مستوياتها منذ منتصف يونيو قبل أن تقلص من تراجعاتها مع إعلان الولايات المتحدة عن بيانات اقتصادية إيجابية، مواصلة خسائرها بعد انخفاض حاد في الجلسة السابقة بفعل التداعيات المحتملة لإعادة فرض إغلاقات مكافحة فيروس كورونا على طلب الخام.

وبحلول الساعة 1029 بتوقيت جرينتش، كانت العقود الآجلة لخام برنت تسليم ديسمبر منخفضة 1.52 دولار بما يعادل 3.9 بالمئة إلى 37.60 دولار للبرميل.

وفقد عقد يناير كانون الثاني الأنشط 1.48 دولار ليسجل 38.16 دولار.

ونزلت عقود الخام الأميركي غرب تكساس الوسيط 1.52 دولار أو 4.1 بالمئة إلى 35.87 دولار. وكان كلا العقدين هوى أكثر من خمسة بالمئة الأربعاء.

ووسط تزايد إصابات كوفيد-19 في أوروبا، فرضت فرنسا لزوم المنازل من الجمعة إلا للأنشطة الضرورية، في حين ستغلق ألمانيا الحانات والمطاعم والمسارح من الثاني من نوفمبر إلى نهاية الشهر.

وقال ستيفن إينس، كبير استراتيجيي السوق العالمية في أكسي: «في الوقت الذي تغذي فيه الإغلاقات المخاوف حيال الطلب في أنحاء أوروبا، تأخذ توقعات الخام للمدى القريب في التدهور».

وستراقب منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاؤها تدهور توقعات الطلب عن كثب.

وتعتزم أوبك وحلفاؤها، فيما يعرف بمجموعة أوبك+، تقليص تخفيضات الإنتاج في يناير 2021 من 7.7 مليون برميل يومياً حالياً إلى 5.7 مليون برميل يومياً.

وقال كومرتس بنك «من المستبعد على نحو متزايد رفع إنتاج النفط من يناير كانون الثاني، بدلاً من ذلك، ستحتاج أوبك وحلفاؤها لمزيد من تخفيضات الإنتاج، نظراً لحالة الضعف التي تعتري توقعات الطلب».

وتجتمع أوبك+ في 30 نوفمبر وأول ديسمبر للبت في سياسة الإنتاج.

وتتأثر المعنويات أيضاً بزيادة إنتاج النفط الليبي.

ويتوقع عضو أوبك الوصول بالإنتاج إلى مليون برميل يومياً خلال الأسابيع القادمة، وهو ما سيكون مثلي المستويات في وقت سابق من الشهر الحالي.