%3.8 نمواً في السعة المقعدية لمطارات الإمارات

مصطفى عبد العظيم (دبي)

ارتفعت السعة المقعدية المتاحة على رحلات شركات الطيران عبر مطارات دولة الإمارات العربية المتحدة، خلال شهر أكتوبر، بنسبة 3.8% لتصل إلى 1.707 مليون مقعد، منها 1.38 مليون مقعد للناقلات الوطنية الأربع، والتي شكلت نحو 84% من الإجمالي، وفقاً لبيانات مؤسسة «أو ايه جي». وأفادت بيانات المؤسسة الدولية التي حصلت عليها «الاتحاد»، أن إجمالي السعة المقعدية للرحلات الدولية على رحلاتها الجوية إلى مطارات الدولة بلغت نحو 17.92 مليون مقعد منذ 20 يناير 2020 وحتى تاريخ 26 أكتوبر 2020، كان نصيب طيران الإمارات منها نحو 9 ملايين مقعد، و3.3 مليون مقعد للاتحاد للطيران، ونحو 3.9 مليون مقعد للعربية للطيران، و1.57 مقعد لفلاي دبي، والبقية لعدد من الناقلات الدولية الأخرى.

ووفقاً لبيانات المؤسسة المتخصصة في تزويد بيانات المطارات وشركات الطيران، سجلت الناقلات الوطنية الأربع (الاتحاد للطيران وطيران الإمارات والعربية للطيران وفلاي دبي) نمواً في السعة المقعدية خلال شهر أكتوبر قدره 1.1% لتصل إلى 1.38 مليون مقعد، مقارنة مع 1.36 مليون مقعد في شهر سبتمبر الماضي.

وأظهرت البيانات تسجيل طيران الإمارات نمواً قدره 10% في السعة المقعدية لرحلاتها، والتي تقاس بعدد الكيلومترات، لتصل إلى 762 ألفاً و892 مقعداً خلال شهر أكتوبر، مقارنة مع 692 ألفاً و457 مقعداً في شهر سبتمبر، تلتها الاتحاد للطيران بسعة مقعدية إجمالية بلغت 263 ألفاً و998 مقعداً، فيما سجلت فلاي دبي كذلك نمواً بنسبة 12% لتصل السعة المقعدية لرحلات الناقلة إلى 191 ألفاً و967 مقعداً، مقارنة مع 171 ألفاً و261 مقعداً في شهر سبتمبر، تلتها العربية للطيران بإجمالي 163 ألفاً و578 مقعداً.

وتواكب الزيادة المستمرة في السعة المقعدية للرحلات الدولية المجدولة، النمو المتواصل الذي يشهده قطاع النقل الجوي في دولة الإمارات، مع زيادة أعداد الرحلات والوجهات التي تشغلها شركات الطيران الوطنية، واستئناف طيران الإمارات تشغيل لطائرة A380 إلى العديد من الوجهات في الفترة الماضية، الأمر الذي أسهم في استعادة الناقلات الوطنية لنسبة كبيرة من شبكة الوجهات التي كانت تحلق إليها قبل أزمة «كوفيد 19»، وذلك بالإضافة إلى الناقلات الأجنبية التي بدأت بالعودة التدريجية إلى المطارات.