«كهرباء دبي» تكرّم شركاء ورعاة معرض «ويتيكس»

دبي (الاتحاد)

كرمت هيئة كهرباء ومياه دبي شركاء ورعاة معرض تكنولوجيا المياه والطاقة والبيئة ويتيكس ودبي للطاقة الشمسية 2020، الذي نظمته عبر منصة افتراضية ثلاثية الأبعاد، وذلك في حفل افتراضي.

واستقطب المعرض هذا العام 63.058 زائراً من مختلف أنحاء العالم، ويعد العدد الأكبر من الزوار في تاريخ المعرض على مدى 22 عاماً.

وأشار معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، مؤسس ورئيس معرض ويتيكس ودبي للطاقة الشمسية، إلى أن هيئة كهرباء ومياه دبي تنظم المعرض سنوياً، بتوجيهات كريمة من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، وتحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية، رئيس هيئة كهرباء ومياه دبي، التزاماً بدعم مسيرة التنمية المستدامة في دولة الإمارات العربية المتحدة، وترسيخاً لمكانة دبي كمركز عالمي رائد للطاقة النظيفة والاقتصاد الأخضر.

وأشاد بشركاء ورعاة المعرض، مؤكداً أن النجاح الذي حققه المعرض يؤكد ريادة دبي في تنظيم الفعاليات.