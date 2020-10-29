اجتماع بأبوظبي لهيئات التأمين والمصارف المركزية العربية

أبوظبي (الاتحاد)

نظم صندوق النقد العربي أمس اجتماعاً عالي المستوى «عن بعد» لرؤساء هيئات الإشراف على التأمين في الدول العربية، بمشاركة المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، لمناقشة إطار تقييم وتخفيف المخاطر النظامية في قطاع التأمين في ظل جائحة كورونا، إضافةً إلى واقع وتحديات صناعة التأمين في الدول العربية.

شارك في الاجتماع رؤساء هيئات أو الإدارات المعنية بالإشراف على التأمين في الدول العربية، وكبار المسؤولين المعنيين بقطاع التأمين، ومديرو إدارات الاستقرار المالي لدى المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية وممثلون عن المؤسسات الإقليمية والدولية، وفي مقدمتهم الاتحاد العربي لمراقبي التأمين والاتحاد الدولي لمراقبي التأمين ومجموعة البنك الدولي، إضافةً إلى صندوق النقد العربي.

وناقش الاجتماع واقع قطاع التأمين في النظام المالي العالمي في ظل جائحة كورونا، والتحديات والمخاطر والفرص التي يواجهها، وأثر تداعيات المناخ والكوارث الطبيعية عليه، إضافةً إلى كيفية تقييم المخاطر النظامية الناشئة عن قطاع التأمين، والمؤشرات الرئيسة لتقييم أدائه.