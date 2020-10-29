«مبادلة» و«أو إم في» تستكملان صفقة «بورياليس» بأكثر من 4 مليارات دولار

أعلنت مبادلة للاستثمار، شركة الاستثمار الاستراتيجي وشركة «أو إم في» الشركة العالمية المتخصصة في خدمات النفط والغاز المتكاملة ومقرها فيينا، عن استكمال صفقة استحواذ «أو إم في» على 39% من حصة مبادلة في شركة «بورياليس»، الشركة العالمية الرائدة في مجال الكيماويات والبالغ قيمتها 4.68 مليار دولار.

وقد تم الإعلان عن الاتفاقية المبدئية في مارس من هذا العام، واستكملت الصفقة ضمن الجدول الزمني المحدد لها بعد استيفاء جميع المتطلبات التنظيمية اللازمة، وبذلك ترتفع حصة «أو إم في» في «بورياليس» إلى 75%، فيما ستحتفظ مبادلة بحصة 25%.

وبموجب الاتفاقية ستقوم «أو إم في» بإدراج نتائج «بورياليس» في بياناتها المالية، وكانت «بورياليس» قد حققت في عام 2019، إجمالي مبيعات عالمية بقيمة 9.8 مليار يورو، وبلغ صافي أرباحها 872 مليون يورو.

وقال مصبح الكعبي، الرئيس التنفيذي لقطاع البترول والبتروكيماويات في شركة «مبادلة»: «تنسجم هذه الصفقة مع مهمتنا المتمثلة في تحقيق عوائد مالية مستدامة، كما تتوافق مع استراتيجيتنا كشركة استثمارية عالمية مسؤولة، ونحن على ثقة تامة بأن هذه الخطوة ستحقق قيمة مستدامة لمبادلة وكذلك لكل من «أو إم في» و«بورياليس»، كما نؤيد استراتيجية «أو إم في» الرامية للتوسع في قطاع الكيماويات، وخاصة على ضوء التحول المتوقع في قطاع الطاقة عالمياً».

وأضاف الكعبي: «تؤكد هذه الصفقة نجاح الشراكة الاستراتيجية بين «مبادلة» و«بورياليس» و«أو إم في» والتي تمتد على مدى أكثر من 20 عاماً، كما تعكس النظرة بعيدة المدى التي تتبعها مبادلة في الاستثمار، وقدرتها على اتخاذ القرارات المناسبة في الوقت المناسب، على نحو يحقق أعلى قيمة ممكنة لمبادلة وللجهة المالكة».

من جانبه، قال راينر سيل، رئيس المجلس التنفيذي والرئيس التنفيذي لشركة «أو إم في»: «تعد هذه الصفقة خطوة مهمة على طريق تنفيذ استراتيجيتنا، فهي تتيح لنا إرساء نموذج أعمال متكامل ومستدام لتوسيع سلسلة القيمة؛ بحيث تشمل منتجات كيميائية ذات قيمة أعلى وعمليات إعادة التدوير، وبالتالي تعزيز قدرتنا على المساهمة في تشكيل مستقبل منخفض الكربون».

جدير بالذكر أن شركة «بورياليس» يقع مقرها الرئيسي في فيينا، وتنتشر عملياتها في أكثر من 120 دولة، ويعمل لديها أكثر من 6800 موظف. وتقدم الشركة خدماتها ومنتجاتها لعملاء في مختلف أنحاء العالم، سواء بشكل مباشر أو بالتعاون مع شركة «بروج»، المشروع المشترك بين شركة بترول أبوظبي الوطنية / أدنوك / وشركة «بايستار»، وهي مشروع مشترك مع شركة «توتال» بولاية تكساس الأميركية.

وفي ظل التزايد السريع للطلب العالمي على المونومرات والبوليمرات، سوف تصبح «أو إم في»، بفضل الاستحواذ على حصة الأغلبية في «بورياليس»، مزوداً رائداً للبولي أوليفينات والمواد الكيميائية الأساسية. ومن خلال دمج قدرات الإنتاج المشتركة للشركتين، ستصبح «أو إم في» و«بورياليس» المنتج الأول للإيثيلين والبروبيلين في أوروبا وضمن أكبر 10 منتجين للبولي أوليفينات في العالم. ويمثل هذا الاستحواذ توسعاً استراتيجياً لسلسلة القيمة لدى الشركة؛ بحيث تشمل المواد الكيميائية عالية القيمة، كما أنه يعزز قدرات الشركة على التعامل بمرونة مع التقلبات التي تشهدها كل مرحلة من مراحل سلسلة القيمة، مما يقلل من المخاطر التي تواجهها «أو إم في» جراء تقلبات الأسواق.

بالإضافة إلى ذلك، سوف تتعاون «أو إم في» و«بورياليس» على تعزيز خبراتهما وعملياتهما في مجال الاقتصاد الدائري.. ومن شأن مبادرات «بورياليس» في مجال إعادة تدوير البلاستيك، مثل مرافق إعادة التدوير «إيكو بلاست» /في النمسا/ و «إم تي إم بلاستيكس» /في ألمانيا/، و«بروجكت ستوب» /لإدارة النفايات في المحيطات/ ومبادرة التصميم لإعادة التدوير، أن تشكل إضافة قيمة لتقنيات «أو إم في» المختصة بإعادة التدوير الكيميائي للبلاستيك المستهلك وتحويله إلى مواد صناعية أولية.



