«أبوظبي الأول»: عودة مفاوضات الاستحواذ على «عودة - مصر»

حسام عبدالنبي (دبي)

أخطر بنك أبوظبي الأول، إدارة سوق أبوظبي للأوراق المالية، أمس، باستئناف المفاوضات الحصرية للاستحواذ على بنك عودة – مصر، تعقيباً على الإفصاحين الصادرين بتاريخ 23 يناير و18 مايو 2020.

وأكد البنك في بيان على شاشات التداول، أن هذه المفاوضات تخضع لمقتضيات الفحص النافي للجهالة والاتفاق على المعاملات النهائية والموافقات التنظيمية المطلوبة، مشيراً إلى أن خطوة الاستحواذ المحتمل تنسجم مع استراتيجية بنك أبوظبي الأول وخطط التوسع التي يتبناها على المدى البعيد في الأسواق المستهدفة.

وكان «أبوظبي الأول» أعلن في مايو الماضي أنه اتفق مع بنك عودة على وقف الاستحواذ المحتمل على أنشطة البنك اللبناني في مصر.