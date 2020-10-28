%28.2 نمو التجارة غير النفطية بين الإمـارات وسنغافـورة

أبوظبي (الاتحاد)

قال معالي عبيد حميد الطاير وزير الدولة للشؤون المالية: إن حركة التجارة غير النفطية بين دولة الإمارات وسنغافورة شهدت نمواً بنسبة 28.2% خلال العام 2019، لتبلغ 5 مليارات دولار أميركي، جاء ذلك خلال لقاء افتراضي جمعه بلورانس وونغ وزير التعليم والوزير الثاني لوزارة المالية السنغافورية، أمس الأول، ناقشا فيه سبل تعزيز العلاقات والشراكات الاستراتيجية بين البلدين، إلى جانب مواضيع متعلقة بمجموعة العشرين (G20)، وتجارب البلدين في التأقلم مع وباء كوفيد-19.

وفي الاجتماع، أكد الطاير ضرورة مواصلة الحوار لتوطيد أطر التعاون البناء، وفتح آفاق جديدة للعمل المشترك في مختلف المجالات الاقتصادية والمالية والتجارية، وقال: «ترتبط دولة الإمارات مع سنغافورة بعلاقات اقتصادية وتجارية وثيقة، تدعمها اتفاقيات تحدد الإطار القانوني للعلاقات الثنائية وفي مقدمتها، اتفاقية الازدواج الضريبي ومعاهدات الاستثمار الثنائية، واتفاقية التجارة الحرة بين دول مجلس التعاون الخليجي وسنغافورة»، لافتاً إلى أن حركة التجارة غير النفطية بين الإمارات وسنغافورة، شهدت نمواً بنسبة 28.2% خلال العام الماضي لتصل إلى 5 مليارات دولار أميركي.

وناقش الاجتماع أيضاً مواضيع ذات اهتمام المشترك أهمها؛ التحديات الضريبية الناشئة عن الاقتصاد الرقمي ضمن مشروع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية لمجموعة العشرين حيال المحورين 1 و2 للسياسات الضريبية الدولية ومكافحة تآكل الوعاء الضريبي ونقل الأرباح، بالإضافة إلى التحديات الناجمة عن تبني العملات الرقمية، وتجارب البلدين ومشاركتهما ضمن المسار المالي لمجموعة العشرين لهذا العام كدول ضيوف من خارج مجموعة العشرين، كما أكد الوزيران أهمية استمرار هذه الاجتماعات الثنائية في ظل الظروف الراهنة، للاستفادة من التجارب والخبرات المختلفة للتعايش مع وباء كوفيد-19.