الإمارات تحقق تقدماً كبيراً في تنفيذ أجندتها الخضراء

دبي (الاتحاد)

أكدت دولة الإمارات العربية المتحدة، أنها حققت تقدماً كبيراً في تنفيذ أجندتها الخضراء خلال 2019 - 2020، مؤكدة أهمية الاستدامة والانتعاش الأخضر في عالم ما بعد «كوفيد - 19».

جاء ذلك، خلال مشاركة الدولة في الجلسة المشتركة للدورة التاسعة للجمعية العمومية للمعهد العالمي للنمو الأخضر (GGGI) والدورة الثالثة عشرة لمجلس المعهد.

ومثّل الدولة في الاجتماع المهندسة عائشة العبدولي، مديرة إدارة التنمية الخضراء وشؤون البيئة في وزارة التغير المناخي والبيئة.

وشهدت الجلسة، التي ترأسها معالي بان كي مون، رئيس الجمعية العمومية ومجلس المعهد العالمي للنمو الأخضر، مشاركة ممثلين عن الحكومات والمنظمات الدولية وشركات القطاع الخاص من 30 دولة.

التنمية المستدامة

وفي كلمته الافتتاحية، قال معالي بان كي مون: «هذا العام، كان التطور الوحيد الذي أثر علينا جميعاً هو الوباء. ولا داعي لتذكيركم بأن التحديات تترافق مع الفرص، والقادة والأبطال ينهضون في الأوقات الصعبة. وبمجرد أن بدأت الحكومات بإغلاق الحدود، وباشرت المنظمات بوضع سياسات العمل من المنزل، كان معهد النمو الأخضر يفكر في الآثار بعيدة المدى للوباء على النمو الأخضر والتنمية المستدامة».

الانتعاش الأخضر

وخلال الاجتماع، قالت المهندسة عائشة العبدولي في بيان دولة الإمارات العربية المتحدة: «أصبحت الحاجة إلى الانتعاش الأخضر والاستدامة أكثر وضوحاً خلال وباء (كوفيد - 19) الذي تسبب بركود اقتصادي في مختلف دول العالم. وتهدف خطة التعافي التي حددتها دولة الإمارات إلى دفع عجلة التنمية المستدامة من خلال تشجيع الاستثمار ضمن ثلاثة قطاعات رئيسة، تشمل الاقتصاد الرقمي والأمن الغذائي والاقتصاد الأخضر».