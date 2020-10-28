رئيس «اقتصادية أبوظبي» يدشن «لولو» مدينة خليفة

أبوظبي (الاتحاد)

دشنت مجموعة اللولو أحدث هايبرماركت لها في مدينة خليفة بأبوظبي، لترفع بذلك عدد متاجرها إلى 195 متجراً على مستوى العالم.

وافتتح الهايبرماركت الجديد معالي محمد علي الشرفاء، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، عضو المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، بحضور سعيد البحري سالم العامري مدير عام هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، ويوسف علي موسليام رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لمجموعة اللولو، وعدد من كبار الشخصيات، ويقع الهايبرماركت الجديد في فرسان سنترال مول في قلب مدينة خليفة بأبوظبي.

وصمم الهايبرماركت الجديد الذي يمتد على مساحة 160 ألف قدم مربعة أكبر المصممين العالميين.

وقال يوسف علي موسليام: «إننا في غاية السعادة أن نرى افتتاح متجر آخر جميل يلبي احتياجات عملائنا المخلصين الذين يقيمون في مدينة خليفة والمناطق المجاورة لها في مدينة محمد بن زايد، ومدينة الفلاح، وجزيرة ياس ومنطقة الراحة وغيرها، ومن خلال سعينا الدؤوب لتقديم منتجات عالية الجودة مع أعلى معايير الخدمة بأسعار تنافسية، أصبحت اللولو وجهة التسوق المفضلة لمختلف الجنسيات».

وكانت اللولو أعلنت أنها تمضي قدماً في خططها التوسعية، على الرغم من التحديات الحالية بسبب جائحة كوفيد 19 في جميع أنحاء العالم، وافتتحت المجموعة في الفترة بين شهر يونيو وأكتوبر سبعة متاجر هايبرماركت في مناطق مختلفة، بالإضافة إلى مركز توريد مخصص لعمليات التجارة الإلكترونية في مدينة أيكاد في أبوظبي. ومن المقرر افتتاح أكثر من 20 هايبر ماركت في دولة الإمارات العربية المتحدة وحدها خلال السنوات المقبلة.