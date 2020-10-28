«دبي للتصميم» مقراً لـ «بيوت - دوبيزل»

دبي (الاتحاد)

دشّنت «بيوت ودوبيزل»، أولى الشركات المليارية المتخصصة في قطاع التكنولوجيا الناشئة عن اندماج شركتين نشأتا في دولة الإمارات، أمس مقرها الجديد رسمياً في حي دبي للتصميم.

جاء افتتاح المقر خلال احتفالية حضرها عبدالله بالهول، الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية في مجموعة تيكوم، وعمار المالك، المدير التنفيذي لمدينة دبي للإنترنت، وماجد المري، المدير التنفيذي لقطاع التسجيل والخدمات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك بدبي، وخديجة البستكي، المدير التنفيذي لحي دبي للتصميم، ومحمد خضر الدح، مدير إدارة الشؤون الفنية في دائرة الأراضي والأملاك بدبي.

وكانت مجموعة إيميرجنج ماركتس بروبرتي جروب، المالكة لمنصة «بيوت» ومقرها دبي، ومجموعة «أو إل إكس» المالكة لمنصة «دوبيزل»، أعلتنا عن دمج عملياتهما في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وجنوب آسيا، لتنشأ بذلك شركة مليارية، تصل قيمتها السوقية إلى 3.6 مليار درهم (نحو مليار دولار).

وتعود ملكية جميع هذه الأصول لمجموعة «إي إم بي جي» وبالإضافة إلى «دوبيزل».