959 مليون درهم أرباح «العالمية القابضة» الفصلية

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت الشركة العالمية القابضة ش.م.ع «IHC»، أمس، نتائجها المالية للربع الثالث من عام 2020، حيث نمت إيرادات الفترة بواقع ثمانية أضعاف إلى 2.2 مليار درهم مقارنة بـ 260.3 مليون درهم إماراتي خلال الفترة نفسها من عام 2019.

وقالت الشركة في بيان صادر، أمس: «وصلت إيرادات الشركة خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2020 إلى 4.6 مليار درهم، بفضل الاستحواذ على شركات عدة، من خلال دمج الأعمال والسيطرة المشتركة». ونما صافي أرباح الربع الثالث 2020 إلى 958.9 مليون درهم مقارنة بـ 16.6 مليون درهم خلال الفترة نفسها من عام 2019، منها 360.5 مليون درهم حصة الشركة من أرباح الاستثمار في الشركات الزميلة والمشاريع المشتركة.

كما بلغت ربحية السهم الأساسية في الربع الثالث 0.94 درهم مقابل 0.03 درهم في الربع الثالث 2019.

وقال سيد بصر شعيب، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة العالمية القابضة: «حققت شركتنا أداءً قوياً للربع الثالث 2020، حيث ارتفعت إيراداتنا إلى 2.2 مليار درهم، ووصل صافي الأرباح إلى 959 مليون درهم، وإجمالي الأصول إلى 12.1 مليار درهم (حتى تاريخه)».