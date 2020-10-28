الاستمطار في الإمارات.. تجربة رائدة

أبوظبي (الاتحاد)

أكد الدكتور عبدالله أحمد المندوس، مدير المركز الوطني للأرصاد رئيس الاتحاد الآسيوي للأرصاد الجوية، أن دولة الإمارات رائدة في تنفيذ عمليات الاستمطار.

وقال، خلال جلسة نقاش افتراضية عقدها المركز الوطني للأرصاد بعنوان: «الابتكار في مجال الاستمطار»، ضمن فعاليات معرض تكنولوجيا المياه والطاقة والبيئة «ويتيكس» 2020 أمس: إن دولة الإمارات ملتزمة بإيجاد حلول مبتكرة لمشكلة شحّ المياه حول العالم، موضحاً حرص برنامج الإمارات لبحوث علوم الاستمطار على المشاركة في المؤتمرات والأحداث المحلية والإقليمية والعالمية المختلفة والمتخصصة في هذا المجال.

وقال المندوس: «المشاركة في هذا الحدث ترسخ مكانة دولة الإمارات مركزاً عالمياً يستقطب كبار القادة وصناع القرار من جميع أنحاء العالم لمناقشة قضايا المياه والطاقة والبيئة». ومن جانبها، قالت علياء المزروعي، مدير برنامج الإمارات لبحوث علوم الاستمطار: «المعرض منصة لمناقشة مواضيع الاستمطار، وإبراز إنجازاتنا في دفع عجلة الجهود البحثية العالمية في هذا المجال، حيث يتطلب نقص المياه تضافر الجهود لتأمين حلول تكنولوجية مجدية».