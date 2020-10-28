«جمارك جبل علي» ينجز 1.8 مليون معاملة

دبي (وام)

بلغ عدد المعاملات الجمركية المنجزة في مركز جمارك جبل علي خلال ثمانية أشهر، من يناير إلى أغسطس 2020، نحو 1.828 مليون معاملة، حسب تقرير لجمارك دبي.

وذكر التقرير أن المركز، التابع لإدارة المراكز الجمركية البحرية، طبق برامج متكاملة للتعامل مع المتغيرات الجديدة، عبر زيادة استخدام قنوات الخدمات الجمركية الذكية.

وقال يوسف الهاشمي، مدير إدارة المراكز الجمركية البحرية، إن الدائرة طورت العمل في مركز جمارك جبل علي خلال العام 2020، للتعامل مع تحديات «جائحة كوفيد- 19»، مع الحرص على أفضل الخدمات والتسهيلات الجمركية، عبر تطوير آليات العمل والارتقاء بالعلاقات مع الشركاء لتمكين التجار من توصيل بضائعهم بسرعة إلى الأسواق المحلية والإقليمية والعالمية.

وقال فؤاد السويدي، مدير أول مركز جمارك جبل علي، إن جمارك دبي حسنت قدرة المركز على إنجاز المعاملات الجمركية من خلال تطوير قدرات الموظفين ومتابعة الأداء لضمان سرعة تقديم الخدمات الجمركية للمتعاملين، لتمكينهم من تحقيق أفضل النتائج من اختيارهم دبي مركزاً ومعبراً لعملياتهم التجارية.