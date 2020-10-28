رأي وتحليل: أهمية الشراكة بين القطاعين العام والخاص في دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة

موزة عبيد الناصري

عندما نفكر في الشراكة بين القطاعين العام والخاص، لا ينحصر الأمر في الاستثمار المالي، بل يتعداه ليشمل تعزيز النظام البيئي للقطاع لتمكينه وازدهاره، وباعتباري الرئيس التنفيذي بالإنابة لصندوق خليفة لتطوير المشاريع، فإن واجبي المهني وشغفي الشخصي إيجاد سبل تدفع قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة في دولة الإمارات إلى مزيد من التقدم.

إن إيجاد حلول ووضع ممارسات تجارية مبتكرة أمر يقوم به فريق صندوق خليفة باستمرار، عن طريق إنشاء مبادرات جديدة لتطوير المشاريع، وطرح برامج تدريبية، وتقديم التوجيه للشركات الصغيرة والمتوسطة.

ويتزايد إدراك الحكومات والمنظمات الخاصة في العالم للنتائج الإيجابية للشراكة بين القطاعين العام والخاص، المتمثلة في تقاسم الموارد من أجل تحقيق هدف مشترك موجه نحو الأعمال. ومن العناصر التي تزيد شعبية الشراكة بين القطاعين العام والخاص، الوصول إلى مهارات وموارد محددة، والحد من المخاطر، وضخ الاستثمارات.

وتخلق الشراكة بين القطاعين العام والخاص انسجاماً وتكاملاً فريدين بين «أفضل ما في القطاعين». فعندما تؤسس الحكومات الشركات الأكثر كفاءة من الناحية العملية والأكثر جدوى من الناحية الاقتصادية، فإنها ستستكشف الأسواق الحرة وتخلق بيئة عمل، حيث يتم منح الكيانات الأكثر كفاءة فرصة العمل مع الحكومة في مشاريع متخصصة.

إن وجود كيانات حكومية تعمل مع منظمات القطاع الخاص، يُنمّي علاقة إيجابية، حيث تبدأ الكيانات الرائدة في القطاع الخاص في وضع عقولها المتخصصة، بالتزامن مع خطط الحكومة.

وفي ما يتعلق بإمارة أبوظبي، يتم تحقيق ذلك عبر برنامج «غداً 21»، حيث يتم منح مناقصات بمليارات الدراهم من خلال مبادرة لزيادة تفعيل الشراكة بين القطاعين العام والخاص، ما يجذب استثمارات القطاع الخاص إلى المشاريع الصغيرة والمتوسطة، فيعزز كفاءتها ونوعية منتجاتها وخدماتها.

ويمكن أن تأتي هذه المكافآت المفترضة من خلال اكتساب المعرفة والخبرة، أو الحصول على الموارد، أو ربما من خلال شركات متعددة الجنسيات يمكن أن تعزز أداءك من خلال شراكات ذات منفعة متبادلة.

ومؤخراً، أعلن صندوق خليفة عن شراكة مع «أمازون»، تهدف إلى تطوير الشركات الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال في أبوظبي من خلال توفير محتوى تفاعلي للتعلم الإلكتروني، يساعد الشركات الصغيرة على الازدهار في الاقتصاد الرقمي. كما ستقدم أدوات وأفكاراً لها حول كيفية توسيع أعمالها، عبر منصة الشركة العالمية الأشهر في هذا المجال Amazon.ae. وتشمل الشراكة انطلاقها على Amazon.ae، ما يمتعها بامتيازات الشركاء في البيع مثل أدوات الإدراج السهل ومعالجة الدفع والميزات الترويجية. ومن خلال الشراكة التي تربط بين صندوق خليفة وأمازون، فإننا نساهم في نمو الإيرادات غير النفطية والناتج المحلي الإجمالي لإمارة أبوظبي.

ووفقاً لتقرير الشركات الصغيرة والمتوسطة في أبوظبي الذي أصدرته غرفة أبوظبي في أكتوبر 2019، فإن الشركات الصغيرة والمتوسطة في أبوظبي تمثل 98% من اقتصاد السوق، و29% من ناتجها المحلي الإجمالي، و44% من اقتصادها غير النفطي.

وختاماً، أشجع الشركات الرائدة في قطاع الصناعة على وضع أبوظبي في اعتبارها، وأن تتعرف على المواهب الريادية الموجودة في أسواقنا التجارية.

الرئيس التنفيذي بالإنابة، صندوق خليفة لتطوير المشاريع