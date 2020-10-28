«الاتصالات» تنشر الأجهزة المعتمدة على موقعها الإلكتروني

دبي (الاتحاد)

أعلنت الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات عن إطلاق صفحة خاصة على موقعها الإلكتروني، تضم جميع أجهزة الاتصالات المعتمدة في الدولة، بحيث يمكن للمتعاملين الاطلاع عليها والتعرف على الأجهزة المعتمدة، المتوافقة مع المعايير الفنية والتقنية المعتمدة.

وتهدف الصفحة إلى تعريف المتعاملين بالأجهزة التي تم اعتمادها واختبارها للعمل مع شبكات مزودي الخدمة في الدولة، كما أنها تساعد الجهات الحكومية والخاصة على التأكد من أن عروض الموردين تحتوي على أجهزة معتمدة من قبل الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات. ودعت الهيئة كل من يرغب في الاطلاع على القائمة إلى زيارة الموقع الإلكتروني للهيئة.