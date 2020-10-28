2.8 مليار درهم أرباح «أبوظبي التجاري»

أبوظبي (الاتحاد)

سجل بنك أبوظبي التجاري صافي أرباح بلغت 2.802 مليار درهم عن التسعة أشهر من العام 2020، مقارنة مع 4.196 مليار درهم عن نفس الفترة من العام الماضي.

وأفادت البيات المالية الفصلية، التي أعلن عنها البنك أمس عن تسجيل صافي أرباح بنحو 1.366 مليار درهم عن الربع الثالث من العام 2020 بارتفاع بنسبة 11% عن ما كان عليه في الربع الثاني، وبانخفاض بنسبة 3% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، مما يشكل عوائد على حقوق المساهمين بنسبة 12.0%.

قاعدة صلبة

وقال علاء عريقات، الرئيس التنفيذي وعضو مجلس الإدارة لمجموعة بنك أبوظبي التجاري: «واصل بنك أبوظبي التجاري الحفاظ على أدائه القوي، ونجح في التكيّف بفعالية مع الظروف التشغيلية الصعبة والتحديات الراهنة، وتتمثل الأولوية القصوى للبنك في الوقت الحالي في بناء قاعدة صلبة تؤهلنا للمضي قدماً في مسيرة النمو في المستقبل.

وأضاف: «حققت المجموعة خلال الربع الثالث صافي أرباح بلغت 1.366 مليار درهم، ما يشكل عوائد مجزية على حقوق المساهمين بنسبة 12.0%، وكان ذلك نتيجةً لاستقرار محفظة القروض التي شهدت نمواً طفيفاً خلال الربع الثالث، والانخفاض الكبير في التكاليف وزيادة الدخل من الرسوم، مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي».

وارتفع عدد المستخدمين المسجّلين في منصات الخدمات المصرفية الرقمية التابعة للبنك عبر الإنترنت والهواتف الذكية بنسبة 18% مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي ليصل إلى ما يقارب 800.000 مستخدم، هذا ويكثف بنك أبوظبي التجاري استثماراته من أجل الحفاظ على مكانته الريادية في مجال التكنولوجيا المالية، حيث سجّل خلال فترة الأشهر التسعة من العام الجاري 60 عملية إطلاق ناجحة لمنتجات وخدمات رقمية جديدة وعدداً من التحسينات على التطبيقات، أي ما يعادل ضعف ما تم إطلاقه في العام الماضي.

وقال عريقات: «في إطار التزامه بدعم المشاريع الصغيرة والشركات الصغيرة والمتوسطة بعد تأثرها بشدة جراء القيود التي فرضتها جائحة «كوفيد-19»، أعلن بنك أبوظبي التجاري بالتعاون مع شركة «فيزا»، عن إطلاق تطبيق بيس باي «Pace Pay» من بنك أبوظبي التجاري خلال الربع الثالث، وهو أحد الحلول المبتكرة التي تدعم عملية الانتقال إلى المعاملات غير النقدية، ويعدّ هذا التطبيق أول نقطة بيع افتراضية على مستوى دولة الإمارات تُمكّن الشركات من تحصيل دفعات البطاقات باستخدام الهواتف المحمولة بدلاً من استخدام أجهزة نقاط البيع المعتادة، كما أتاح البنك خدمة الحصول على القروض الشخصية الفورية للعملاء الجدد، عبر عملية تقديم الطلبات دون أوراق باستخدام تطبيق «حيّاك من بنك أبوظبي التجاري».

من جانبه، قال ديباك كوهلر، كبير المسؤولين الماليين لمجموعة بنك أبوظبي التجاري: في ظل التحديات الاقتصادية التي تواجهها الأسواق، تتخذ مجموعة بنك أبوظبي التجاري تدابير حاسمة للحفاظ على الربحية وحماية مركزها المالي القوي على المدى البعيد، مع ضمان استمرارية تقديم الخدمات المتميزة للعملاء.