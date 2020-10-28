«دبي العالمي» يستعرض «آفاق الاقتصاد الإقليمي»

دبي (الاتحاد)

شهد مركز دبي المالي العالمي، إطلاق تقرير «آفاق الاقتصاد الإقليمي» لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأفغانستان وباكستان، الصادر عن صندوق النقد الدولي في أكتوبر 2020.

ويسلّط التقرير الذي جرى إطلاقه عن بُعد هذا العام، الضوء على استجابة دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لجائحة فيروس كورونا، من خلال فرض تدابير سريعة وصارمة للحد من انتشار الفيروس، وعلى الرغم من وجود مؤشرات للتعافي، فإن التعافي العالمي والإقليمي سيستغرق وقتاً أكثر من المتوقع سابقاً، ولذلك يستعرض التقرير أهمية الاستمرار في تعزيز الأنظمة الصحية، وتخفيف خسائر الدخل خلال الفترة المتبقية من العام 2020، إذ تشير التوقعات لعام 2021 إلى مستويات نمو منخفضة لأغلب دول المنطقة.