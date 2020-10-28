816 مليون درهم أرباح «دبي التجاري» في 9 أشهر

دبي (الاتحاد)

بلغت أرباح بنك «دبي التجاري» الصافية 816 مليون درهم خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري، منخفضة بنسبة 23.3% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، فيما انخفضت الإيرادات التشغيلية والبالغة 2.107 مليون درهم بنسبة 6.0% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.

وأظهرت القوائم المالية للبنك أن إجمالي الموجودات بلغ 92.8 مليار درهم، كما في 30 سبتمبر 2020، مرتفعاً بنسبة 12.4% مقارنة بـ 82.5 مليار درهم، كما في 30 سبتمبر 2019.

وقال الدكتور بيرناردز فان ليندر، الرئيس التنفيذي للبنك: «لقد حقق البنك تحسناً ملحوظاً من حيث الأداء في الربع الثالث، مقارنة بالربع الثاني من العام الحالي، على الرغم من ظروف السوق الصعبة. وعلى الرغم من انخفاض الأداء بشكل عام لفترة التسعة أشهر الأولى من العام 2020 مقارنة بنفس الفترة من العام 2019، استمر البنك في تنفيذ استراتيجيته، وسينهي العام محققاً نتائج مميزة. ولقد انخفضت الأرباح الصافية والبالغة 816 مليون درهم بنسبة 23.3% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، على خلفية انخفاض أسعار الفائدة، وتحديات ظروف الأعمال وارتفاع مخصصات خسائر انخفاض القيمة المحددة والمتوقعة».