«أبوظبي الأول» يطلق أداة ذكاء اصطناعي

أبوظبي (الاتحاد)

أطلق بنك أبوظبي الأول، أداة الذكاء الاصطناعي الجديدة (Super-Surprises)، التي تعمل على استخدام بيانات المدفوعات، من خلال حملات فعالة لتعزيز مبيعات التجار وجذب عملاء جدد إليهم.

وقال البنك في بيان أمس: «تعتبر (Super-Surprises) الإضافة الأحدث إلى منصة الدفع المتكاملة (Payment as a Platform) التي أطلقها البنك، وتعتمد على تحليل سلوك الإنفاق في كل بطاقة تتفاعل مع أنظمة الدفع التابعة لبنك أبوظبي الأول، سواء في نقاط البيع أو عبر بوابة المدفوعات».

وتتيح (Super-Surprises) لأصحاب المشاريع التجارية الصغيرة الاستفادة من نظام الإحالة التي يحقق لهم عوائد إضافية على إحالة الشركاء، ونظراً لامتلاك بنك أبوظبي الأول منظومة مدفوعات قوية في دولة الإمارات العربية المتحدة، ستعمل أداة الذكاء الاصطناعي الجديدة على توليد عروض ترويجية مفاجئة لحاملي البطاقات تتفاعل مباشرة مع منظومة مدفوعات بنك أبوظبي الأول، بغض النظر عن كونهم من عملاء البنك.

وبهذه المناسبة، قالت هناء الرستماني، نائب الرئيس التنفيذي للمجموعة ورئيس قطاع الخدمات المصرفية للأفراد في بنك أبوظبي الأول: «نحن ندرك أهمية تزويد شركائنا بحلول رقمية مبتكرة، وحرصنا من هذا المنطلق على الاستثمار في الأدوات التي تساهم في تعزيز تجربة عملائنا، وتقدم كل من (Super-Surprises) ومنصة الدفع المتكاملة (Payment as a Platform) نماذج عن تميز حلول الدفع، التي يوفرها بنك أبوظبي الأول والقيمة التي تحققها للتجار والمستهلكين على حد سواء».

ومن جانبه، قال رامانا كومار، نائب رئيس أول ورئيس قسم المدفوعات والخدمات المصرفية الرقمية، قطاع الخدمات المصرفية للأفراد في بنك أبوظبي الأول: «تمثل (Super-Surprises) إضافة قيّمة إلى مبادرة (Payment as Platform)، لكونها برنامجاً فريداً يساعد التجار على تقديم مفاجآت تنسجم مع توجهات ومشتريات حامل كل بطاقة، الأمر الذي نثق بأنه سيعزز من زخم عمليات الإنفاق».

ويواصل بنك أبوظبي الأول الابتكار في قطاع المدفوعات، ليقدم للعملاء والتجار قيمة مضافة عبر توفير حلول تتخطى الأساليب التقليدية السائدة، وكان البنك قد أطلق هذا العام منصة الدفع المتكاملة (Payment as a Platform) الخاصة بالتجار، والتي توفر مجموعة من خدمات الدفع ضمن حزمة رقمية واحدة فريدة من نوعها.