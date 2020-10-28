الأسهم المحلية تتماسك أمام جني الأرباح

حسام عبدالنبي (دبي)

عاد الهدوء ليخيم على تداولات أسواق الأسهم المحلية التي تماسكت في آخر جلسة تداول من الأسبوع الجاري، وآخر يوم تداول في شهر أكتوبر، وذلك في ظل عمليات بيع لضمان جنى الأرباح، تمت على أسهم الشركات العقارية القيادية، سواء «الدار العقارية» في أبوظبي أو «إعمار العقارية» في دبي.

وكانت محصلة التعاملات في أسواق أبوظبي ودبي أمس، انخفاض القيمة السوقية بنحو 1.56 مليار درهم، مع انخفاض نسبي في قيمة التداولات الإجمالية إلى 773.23 مليون درهم، بعد تداول 298.52 مليون سهم خلال 6137 صفقة.

وانخفضت القيمة السوقية لأسهم أبوظبي بنحو 1.74 مليار درهم لتبلغ 700.265 مليار درهم، في مقابل زيادة القيمة السوقية لأسهم دبي بنحو 182 مليون درهم فقط إلى 309.252 مليار درهم.

وعاد مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية إلى الانخفاض في نهاية جلسة التداول، بعد أن نجح في تجاوز مستوى 4700 نقطة في بداية التداولات، ليغلق عند مستوى 4660 نقطة، خاسراً 22.77 نقطة.

ويأتي ذلك الانخفاض تأثراً بعمليات جني أرباح على سهم «الدار العقارية» بعد يومين من الارتفاعات غير المسبوقة، والتي وصل فيها السهم لأعلى مستوياته في 4 سنوات.

وحسب بيانات سوق أبوظبي للأوراق المالية، بلغت قيمة التداولات الإجمالية 592.45 مليون درهم بعد تداول 140.7 مليون سهم، خلال تنفيذ 3001 صفقة.

وتصدر «الدار العقارية» الأسهم النشطة في سوق أبوظبي من حيث حجم التداولات بنحو 83.6 مليون سهم، تلاه «أبوظبي الأول» بحجم تداولات 11 مليون سهم، ثم «أبوظبي الإسلامي» بنحو 9.2 مليون سهم، وجاء «بترول أبوظبي الوطنية للتوزيع» رابعاً بحجم تداولات 7.5 مليون سهم، وتلاه «إشراق» بتداول 5.7 مليون سهم.

وحقق سهم «الدار العقارية» أعلى قيمة تداولات بلغت 229.6 مليون درهم، تلاه «أبوظبي الأول» بقيمة 127.6 مليون درهم، ثم سهم «العالمية القابضة» بقيمة تداول 120.5 مليون درهم، وجاء «أبوظبي الإسلامي» رابعاً بنحو 40.2 مليون درهم، ثم «بترول أبوظبي الوطنية للتوزيع» بنحو 25.3 مليون درهم.

وجاء انخفاض مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية أمس، بدعم من انخفاض أسهم نشطة وأهمها «الدار العقارية» الذي جاء ثانياً في قائمة الأسهم المنخفضة بنسبة 3.5%، و«دانه غاز» بنسبة 1.73%، و«ميثاق» بنسبة 1.26%، وكذا بنك أبوظبي الأول بنسبة انخفاض 0.35%. وفي المقابل حققت أسهم نشطة أخرى ارتفاعات ومنها «أبوظبي الإسلامي» بنسبة 3%، و«أركان» بنسبة 2.9%، و«منازل» بنسبة 1.6%، و«إشراق» بنسبة 1.3%.

وواصلت قيمة التداول الإجمالية في سوق دبي المالي التحسن، بالمقارنة باليوم السابق، حيث بلغت 180.77 مليون درهم، بعد أن تم التعامل على 157.81 مليون سهم، من خلال تنفيذ 3136 صفقة. وشهد السوق تنفيذ 3 صفقات كبيرة مباشرة على أسهم «الإمارات للمرطبات»، عبر نظام التداول خلال جلسة خاصة شملت 1.47 مليون سهم عند سعر 2.57 درهم وبقيمة إجمالية 3.77 مليون درهم.

وانخفض مؤشر السوق بشكل طفيف ليخسر 3.3 نقطة، ليصل إلى مستوى 2187.8 نقطة.

ورصدت بيانات سوق دبي المالي إغلاق المؤشر العام على انخفاض، تفاعلاً مع هبوط أسهم 16 شركة، مقابل ارتفاع أسهم 13 شركة.

وتصدر سهم «إعمار العقارية» قائمة أعلى قيمة تداولات في سوق دبي بنحو 40.5 مليون درهم، وتلاه «بنك دبي الإسلامي» بقيمة 21.8 مليون درهم، ثم «الإمارات دبي الوطني» بقيمة تداولات 20.7 مليون درهم.

وجاء سهم «الاتحاد العقارية» في المركز الأول، ضمن قائمة الأنشط من حيث حجم التداولات، بعدد 32.8 مليون سهم، وتلاه «الإثمار القابضة» بتداول 24.5 مليون سهم، ثم «أمان» بتداول 18 مليون سهم.