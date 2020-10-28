الليرة التركية تواصل الانهيار لليوم الخامس

واصلت الليرة التركية، اليوم الأربعاء، تعميق خسائرها أمام الدولار لليوم الخامس، وتتجه لتسجيل أسوأ أداء شهري خلال العام الجاري، في وقت يرى فيه المتعاملون أن الجهود الرسمية ليست كافية لدعم العملة.

ووفقاً لوكالة «بلومبرج» للأنباء، فقد تراجعت العملة بنسبة 8ر0% إلى 2560ر8 ليرة لكل دولار عند الساعة 11 و41 دقيقة صباحاً بتوقيت إسطنبول، لتفقد بذلك 28% من قيمتها خلال العام الجاري.

وأبقى البنك المركزي التركي الخميس الماضي على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير، مخالفاً بذلك توقعات المحللين الذين توقعوا رفعه للسيطرة على التضخم، ودعم الليرة.



