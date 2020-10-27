الدولار يتمسك بمكاسبه قبل الانتخابات الأميركية

لندن (رويترز)

تمسك الدولار بمكاسبه، أمس الثلاثاء، لكن بقية عملات الملاذ الآمن شهدت معاملات هادئة، إذ يحجم المستثمرون عن تكوين مراكز قبل الانتخابات الرئاسية الأميركية المقررة الأسبوع القادم، حتى في الوقت الذي تنمو فيه المخاوف بشأن موجة ثانية لكوفيد-19 وتأثيراتها الاقتصادية.

وشهد الاثنين أكبر عمليات بيع لسوق الأسهم في شهر وارتفاع السندات، لكن نشاط أسواق الصرف الأجنبي ظل هادئاً نسبياً، مع تحركات محدودة للأسعار في التعاملات المبكرة اليوم.

وسجل اليورو مقابل الدولار في أحدث تعاملات 1.18045 دولار دون تغيير يُذكر خلال الجلسة.

وارتفع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل سلة من العملات، قليلاً إلى 93.121.

وصعد الين والفرنك السويسري، وكلاهما يقبل المستثمرون على شرائهما حين يشعرون بالقلق.