«الاتحاد للطيران» تستأنف رحلاتها إلى 10 وجهات جديدة

رشا طبيلة (أبوظبي)

ترفع الاتحاد للطيران عدد وجهاتها إلى 60 وجهة ضمن شبكتها العالمية، بعد أن أعلنت عن استئناف الرحلات إلى 10 وجهات في 25 نوفمبر المقبل، وفقاً لآخر تحديث للناقلة أمس على موقعها الإلكتروني.

وتتمثل الوجهات العشر التي ستستأنف الرحلات إليها أواخر الشهر المقبل، في كولكاتا بشبه القارة الهندية، وبلغراد وإسطنبول وموسكو وروما ومينسك في القارة الأوروبية، أما في الشرق الأوسط وأفريقيا، فستستأنف الرحلات إلى كازابلانكا والرباط وسيشل، وفي أميركا الشمالية تستأنف الرحلات إلى واشنطن.

ومن الوجهات التي تسير إليها الشركة في الوقت الراهن، والتي يصل عددها الإجمالي إلى نحو 50 وجهة، أحمد آباد وتشيناي ودكا وكوتشي ولاهور ومومباي وكولومبو، وحيدر أباد وكراتشي ونيودلهي وماليه وبانكوك وجاكارتا، إضافة إلى مانيلا وسيؤول وطوكيو وسنغافورة وكوالالمبور وملبورن وشنجهاي وسيدني وأمستردام وبرشلونه ومدريد وباريس وزيوريخ ولندن ودبلن ومانشيتير وميونيح، وفضلاً عن عمّان وبيروت والبحرين والقاهرة والدمام وجدة ومسقط والرياض والكويت، إلى جانب نيويورك وشيكاجو وتورنتو. وتعمل الاتحاد للطيران باستمرار على الالتزام بأعلى معايير الصحة والسلامة والإجراءات الوقائية، لضمان رحلات آمنة ومريحة للمسافرين.