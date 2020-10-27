حمدان بن محمد يطلق «سوق ناسداك دبي للنمو»

دبي (وام)

أطلق سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، سوقاً جديداً باسم «سوق ناسداك دبي للنمو»، تحت مظلة ناسداك دبي، وهي منصة هدفها مساعدة وتحفيز المشاريع الصغيرة والمتوسطة على تحقيق النمو من خلال زيادة رأس المال عبر الاكتتاب العام الأوليّ.

وتأتي هذه الخطوة في إطار مبادرات «حي دبي للمستقبل» الذي أطلقه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، مطلع العام الجاري ضمن أكبر منطقة متخصصة لصناعة اقتصاد المستقبل في المنطقة وتوفير بيئة استثمارية وتقنية وتشريعية وخدمية وتحفيزية، وهي المنطقة التي تربط أبراج الإمارات مع مركز دبي التجاري العالمي ومركز دبي المالي العالمي.

ويمكِّن سوق ناسداك دبي للنمو الشركات الصاعدة من تحقيق إدراج مُبسَّط وفعّال من حيث التكلفة في البورصة الدولية في المنطقة.

وباعتباره جزءاً من مشروع حي دبي للمستقبل، لن يقتصر السوق الجديد على إدراج شركات إماراتية فحسب، بل سيرحب بشركات من جميع أنحاء العالم لمساعدتها على التوسُّع على الصعيدين الإقليمي والدولي.

محرك رئيس

وأكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم أن دبي حريصة على تقديم الأفكار والمبادرات التي من شأنها دفع عجلة الاقتصاد، سواء في إطاره المحلي أو في بُعده الإقليمي والعالمي، وتحفيز النمو ضمن مختلف القطاعات، وتهيئة الظروف اللازمة لنجاح الأعمال وازدهارها ببناء الشراكات واستحداث الفرص التي يمكن من خلالها تعميم النفع والفائدة، مشيراً سموه إلى أن «سوق ناسداك دبي للنمو» يعزز دور دبي ودولة الإمارات كمركز للأعمال والتمويل في منطقة الشرق الأوسط، وسيكون حاضنة مثالية للمشاريع القائمة على الابتكار والتنويع والتميُّز.

وقال سمو ولي عهد دبي: «الشركات الصغيرة والمتوسطة تمثل محركاً رئيسياً وديناميكياً لاقتصادنا الوطني، وإطلاق سوق ناسداك دبي للنمو خطوة استراتيجية ستدعم هذا القطاع الحيوي بفتح آفاق جديدة أمام شركاته عبر تزويدها بمصادر استثمار تعينها على توسيع نشاطها وتعزيز جاذبيتها في الأسواق العالمية».

ولفت سموه إلى قيمة دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة وأثره في زيادة مساهمتها في مجمل التنمية الاقتصادية والاستثمار في المواهب والتوظيف وخلق فرص عمل جديدة، وتحفيز رواد الأعمال للمبادرة والابتكار.

توجيه الاستثمار

وقال عيسى كاظم، محافظ مركز دبي المالي العالمي رئيس مجلس إدارة سوق دبي المالي: «يمثل إطلاق سوق ناسداك دبي للنمو نقطة تحوّل بالنسبة لأسواق رأس المال في دبي والمنطقة ككل، وذلك عبر دعم الشركات التي تسعى للإدراج من مختلف دول العالم، لتوسيع مجال أعمالها والبروز إقليمياً وعالمياً»، لافتاً إلى أن السوق الجديد يلعب دوراً رئيساً في مستقبل سوق رأس المال وفي توجيه الاستثمار إلى الشركات لتمكينها من النجاح في جميع مراحل عملها.

فرص استثمارية

ومن جانبه، قال حامد علي الرئيس التنفيذي لبورصة ناسداك دبي نائب الرئيس التنفيذي لسوق دبي المالي: «تم تصميم السوق الجديد بأسلوب استراتيجي لجذب مجموعة واسعة من الشركات من قطاعات حيوية ومناطق جغرافية مختلفة، إضافة إلى تبسيط عملية الإدراج لتسهيل وصول هذه الشركات لمرحلة الاكتتاب العام. كما يسهم السوق في خلق فرص استثمارية جذابة للمستثمرين للمساهمة في تلك الشركات، بالإضافة إلى الدور الذي ستقوم به المنصة لدعم النمو الاقتصادي على المستويين الإقليمي والدولي».

الحصول على رأس المال

ومن جهته، قال هلال سعيد المري، مدير عام دائرة السياحة والتسويق التجاري وسلطة مركز دبي التجاري العالمي: «يسهم هذا السوق -من خلال تمكين المؤسسات القائمة على الابتكار من الحصول على رأس المال الجديد والتمويل- في تعزيز كفاءة المنظومة المتكاملة لحي دبي للمستقبل والبنية التحتية لتطوير الأعمال للشركات الناشئة والجديدة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة للعمل والازدهار في قلب دبي».

أسواق جديدة

في السياق ذاته، قال خلفان جمعة بلهول، الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للمستقبل: «سيكون لسوق ناسداك دبي للنمو أثره الواضح في تعزيز الروح الإبداعية والتفكير الابتكاري، ودعم رواد الأعمال والشركات الناشئة، عبر توفير التمويل الذي تحتاجه المشاريع المبتكرة لتسريع نموها وإيجاد أسواق جديدة لخدماتها ومنتجاتها».

مزايا الإدراج في السوق

يوفر «سوق ناسداك دبي للنمو» فرصة الإدراج للشركات الصغيرة والمتوسطة، إذا كانت قيمتها أقل من 250 مليون دولار.

كما يمكن الشركات المؤهلة من التقدم بطلب إدراج بعد مرور سنة على تأسيسها، مقارنة بثلاث سنوات بالنسبة لسوق ناسداك دبي الرئيسي.

وتتعاون ناسداك دبي مع الهيئات الحكومية والمناطق الحرة في دولة الإمارات وشركات الاستشارات المتخصصة، كشركاء لإطلاق سوق ناسداك دبي للنمو.

ويشمل المستشارون شركات الاستشارات المالية، وبنوك الاستثمار، وشركات المحاماة والمحاسبة التي ستوفر الدعم المناسب، بما في ذلك التوعية والاستعداد للاكتتاب العام.

وكما هو الحال في سوق الأسهم الرئيس في ناسداك دبي، يسمح سوق ناسداك دبي للنمو لأصحاب الشركات بتنفيذ الاكتتاب العام الأولي، مع بيع حصة تعادل %25 أو أكثر من أسهم شركتهم، ما سيمكنهم من الحفاظ على أغلبية الأسهم.

وتعتزم ناسداك دبي بدء تشغيل «سوق ناسداك دبي للنمو» أوائل عام 2021، إضافة إلى الاكتتابات الأولية الأولى. وقام عدد من الشركات بالفعل بتعيين مستشارين لبدء عملية الاكتتاب العام. وتم تسهيل إنشاء هذا السوق من خلال تطوير الإطار التنظيمي الداعم للبورصة والذي أعلنت عنه سلطة دبي للخدمات المالية في أبريل 2020، بعد التشاور مع المشاركين في السوق.

وتتمكن كذلك الشركات غير المؤهلة للاكتتاب العام من الانضمام إلى قطاع السوق الخاص التابع لسوق ناسداك دبي للنمو، حيث تحفظ أسهم الشركة في مركز ناسداك دبي لإيداع الأوراق المالية.