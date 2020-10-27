«القيادية» تعيد البريق لأسواق الأسهم

حسام عبدالنبي (دبي)

استعادت أسواق الأسهم المحلية بريقها أمس، مع عودة النشاط والارتفاعات الإيجابية التي حققتها الأسهم القيادية، لاسيما أسهم القطاع العقاري وأهمها «الدار العقارية» في أبوظبي و«إعمار العقارية» وفي سوق دبي المالي، لتصل مكاسب السوقين إلى 6.6 مليار درهم.

وتفصيلاً، ارتفعت القيمة السوقية لأسهم أبوظبي بنحو 5.14 مليار درهم لتبلغ 702 مليار درهم، كما زادت القيمة السوقية لأسهم دبي بنحو 1.46 مليار درهم إلى 309 مليارات درهم.

ولامست قيمة التداولات الإجمالية في أسواق الأسهم المحلية حاجز المليار درهم، حيث بلغت تحديداً 997.92 مليون درهم بعد تداول 337.44 مليون سهم خلال 6848 صفقة.

وواصل مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية الصعود القوي ليضيف إلى مكاسبه 58 نقطة، ليرتفع بنسبة 1.25% إلى مستوى 4682.82 نقطة، بدعم من نشاط وصعود سهم «الدار العقارية» الذي تصدر قائمة النشاط والارتفاعات في السوق بعد تداول 148.7 مليون سهم بقيمة 402.2 مليون درهم، وأغلق السهم على ارتفاع جديد بنسبة 11.8%، متخطياً محاولات جنى الأرباح ليسجل 2.84 درهم.

وجاء صعود السهم مجدداً، تفاعلاً مع الأخبار الإيجابية التي أعلنت عنها الشركة وفي مقدمتها توقيع مذكرة تفاهم مع شركة أبوظبي التنموية القابضة «القابضة»، تتولى بموجبها «الدار» إدارة مشاريع رئيسة في إمارة أبوظبي بقيمة إجمالية تقارب 30 مليار درهم.

الأسهم النشطة

وحسب بيانات سوق أبوظبي للأوراق المالية، بلغت قيمة التداولات الإجمالية 821 مليون درهم بعد تداول 225.16 مليون سهم، خلال تنفيذ 3961 صفقة.

وتصدر «الدار العقارية» الأسهم النشطة في سوق أبوظبي من حيث حجم التداولات بنحو 148.7 مليون سهم، تلاه «أبوظبي التجاري» بحجم تداولات 12.5 مليون سهم.

وحقق سهم «الدار العقارية» أعلى قيمة تداولات بلغت 402.2 مليون درهم، تلاه «أبوظبي الأول» بقيمة 119.1 مليون درهم.

وجاء ارتفاع مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية، بدعم من ارتفاع أسهم 14 شركة.

2887 صفقة في دبي

وواصلت قيمة التداول الإجمالية في سوق دبي المالي التحسن، بالمقارنة باليوم السابق، حيث بلغت 176.87 مليون درهم، بعد أن تم التعامل على 112.27 مليون سهم، من خلال تنفيذ 2887 صفقة، وصعد مؤشر السوق بقوة ليربح 24.65 نقاط ليصل إلى مستوى 2191.16 نقطة. ورصدت بيانات سوق دبي المالي إغلاق المؤشر العام على ارتفاع، تفاعلاً مع صعود أسهم 12 شركة، مقابل انخفاض أسهم 13 شركة.

وتصدر سهم «إعمار العقارية» قائمة أعلى قيمة تداولات في سوق دبي بنحو 41.4 مليون درهم، وتلاه «بنك دبي الإسلامي» بقيمة 29.6 مليون درهم.

وجاء سهم «الاتحاد العقارية» في المركز الأول ضمن قائمة الأنشط من حيث حجم التداولات بعدد 20.8 مليون سهم، وتلاه «إعمار العقارية» بتداول 15.5 مليون سهم.