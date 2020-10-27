منصة السوق الثانية تعزز فرص الاستثمار بالإمارات

أبوظبي (وام)

شهدت السوق الثانية تطوراً كبيراً خلال السنوات السبع الماضية حيث ارتفع عدد الشركات المدرجة ضمن المنصة الخاصة بها إلى 7 شركات خلال شهر أكتوبر الجاري، الأمر الذي أسهم في خلق فرص استثمارية جديدة وعزز من جاذبية البيئة الاستثمارية في الدولة بشكل عام.

ومع استمرار التطور الذي شهدته السوق الثانية في كل من أبوظبي ودبي، ازداد عدد المستثمرين في أسهم الشركات المتداولة ضمن المنصة وهو ما بدا واضحاً من خلال ارتفاع إجمالي قيمة الصفقات المبرمة إلى نحو مليار درهم منذ بداية العام الجاري وحتى نهاية شهر سبتمبر الماضي.

ومع زيادة الاستثمار في أسهم شركات السوق الثانية ارتفع إجمالي قيمتها السوقية إلى نحو 10.4 مليار درهم، علماً بأن 6 من هذه الشركات مدرجة ضمن منصة سوق أبوظبي للأوراق المالية وشركة واحدة في سوق دبي المالي.

وقال جمال عجاج الخبير المالي إن وجود منصة للشركات المساهمة الخاصة كان له أثر إيجابي في زيادة شفافية تعاملات هذا النوع من الشركات كما أسهم في خلق فرص استثمارية جديدة سواء للمستثمرين من المؤسسات أو الأفراد الراغبين بشراء أسهمها.