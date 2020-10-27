سلطان الجابر: نتطلع لتعزيز الشراكة مع الهند في قطاع الطاقة

أبوظبي (الاتحاد)

أشاد معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة والرئيس التنفيذي لـ«أدنوك» ومجموعة شركاتها، أمس، بالعلاقات الاقتصادية الوثيقة والمتميزة بين دولة الإمارات والهند، مؤكداً حرص القيادة الرشيدة في دولة الإمارات على تعزيزها في مختلف المجالات، بما فيها الطاقة والنفط والغاز والبتروكيماويات.

أهم الشركاء

جاء ذلك خلال مشاركة معاليه في جلسة افتراضية، ضمن فعاليات اجتماع المائدة المستديرة الخامس الذي تنظمه مؤسسة «NITI آيوج»، بالتعاون مع وزارة البترول والغاز الطبيعي الهندية، والذي شارك فيه دولة ناريندرا مودي، رئيس وزراء الهند، ودارميندرا برادان، وزير البترول والغاز الطبيعي الهندي، إلى جانب رؤساء تنفيذيين لعدد من شركات النفط والغاز العالمية.

وأكد الجابر أن الهند إحدى أقرب الدول الصديقة لدولة الإمارات وأحد أهم شركائها التجاريين، مشيراً إلى أن العلاقات الثنائية بين البلدين تشهد تقدماً مطرداً في السنوات الأخيرة في مختلف المجالات، خصوصاً في قطاع الطاقة.

وقال: «تعتبر الشركات الهندية من أهم شركاء (أدنوك) في الامتيازات الرئيسة لاستكشاف النفط والغاز في أبوظبي، ونحن حريصون على تعزيز وتوسعة مجالات التعاون والشراكات الاستراتيجية من خلال الاستفادة من الفرص الجديدة والواعدة التي تتيحها خطط أدنوك للنمو والتطوير والتوسع، لاسيما في مجال التكرير والبتروكيماويات».

وأضاف: «أطلقت (أدنوك) خططاً طموحة لتوسعة وتطوير مجمع الرويس للصناعات الكيميائية والبتروكيماوية والمشتقات، ونتطلع لاستكشاف المزيد من فرص الشراكة والتعاون مع الشركات الهندية في مختلف مجالات ومراحل الأعمال في قطاع النفط والغاز». وتابع: «ساهم النمو الكبير الذي تحققه الهند كقوة اقتصادية في تعزيز مكانتها كواحدة من أكبر مستهلكي الطاقة في العالم، وهي اليوم تمثل ثاني أكبر سوق لمنتجات أدنوك. ونتطلع إلى توثيق هذه الشراكة وتعزيزها لمواكبة طموحات الهند الكبيرة للنمو والتطور، ونحن على أتم استعداد لتلبية طلب الهند المتنامي من خلال محفظة منتجاتنا المتنوعة والمتكاملة».

مورد رئيس

وأوضح الجابر أن «أدنوك» فخورة بكونها مورداً رئيساً لاحتياطيات الهند البترولية الاستراتيجية، لافتاً إلى حرص الشركة على توسيع نطاق تعاونها التجاري وتعزيز الشراكة والتعاون في هذا المجال.

وكانت «أدنوك» عززت خلال العامين الماضيين شراكاتها الاستراتيجية في مجال الطاقة مع الهند، التي تعد سوق نمو رئيساً للمنتجات الخام والمكررة والبتروكيماوية. كما تعد «أدنوك» شريكاً في أحد أكبر مشاريع مصافي النفط والبتروكيماويات والذي سيتم بناؤه على الساحل الغربي للهند.

وأشار الجابر إلى أن المشاريع القائمة بين البلدين ليست سوى البداية، مقارنة بالفرص الكبيرة المتاحة في قطاع الطاقة والقادرة على تحقيق النفع والفائدة لكل من البلدين الصديقين.

وقال: «اغتنام هذه الفرص سيساهم في تعزيز سرعة الانتعاش الاقتصادي في مرحلة ما بعد كوفيد 19. ونتطلع إلى توسيع علاقاتنا الثنائية في مختلف المجالات، وكلي ثقة بقدرتنا على مواجهة التحديات والمضي في التعاون المثمر والبنّاء».

وسبقت الجلسة التفاعلية كلمة افتتاحية ألقاها رئيس الوزراء الهندي، وأخرى ألقاها وزير البترول والغاز الطبيعي الهندي. ويهدف الاجتماع إلى توفير منصة عالمية لتبادل أفضل الممارسات ومناقشة سبل تطوير قطاع النفط والغاز في الهند، والاطلاع على الاستراتيجيات التي تسهم في تسريع وتيرة الاستثمارات.

وشارك في الجلسة إلى جانب الدكتور سلطان أحمد الجابر، كل من: صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الطاقة في المملكة العربية السعودية، وداب برويليت، وزير الطاقة في الولايات المتحدة الأميركية، وباتريك بوياني، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة توتال وبرنارد لوني، الرئيس التنفيذي لشركة BP».

الهند وقطاع الطاقة المحلي

عززت الشركات الهندية مشاركتها في قطاع الطاقة في دولة الإمارات، ففي مارس 2019، حصل ائتلاف يضم شركتي نفط هنديتين على حقوق استكشاف النفط والغاز في منطقة برية في أبوظبي، في أعقاب حصول ائتلاف من ثلاث شركات هندية على حصة 10% في امتياز حقل زاكوم السفلي البحري في إمارة أبوظبي في فبراير 2018.