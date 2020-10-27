خلال جلسة افتراضية نظمتها القمة العالمية للصناعة.. ضعف الاستثمار يعيق توظيف الهيدروجين

هانوفر (الاتحاد)

أكد خبراء في مجال الطاقة المستدامة أن حلول الطاقة المستدامة التي يوفرها الهيدروجين قادرة على إحداث ثورة في قطاع الطاقة العالمي من خلال الحد من انبعاثات الكربون الضارة في القطاع الصناعي، وفي قطاع الصناعات الثقيلة على وجه الخصوص، وقطاع النقل خلال العقد المقبل.

وشدد الخبراء خلال مشاركتهم في جلسة نقاش نظمتها القمة العالمية للصناعة والتصنيع، ضمن سلسلة الحوارات الافتراضية، على ضرورة التخلص من العقبات التنظيمية وغير التنظيمية التي تقف عائقاً أمام تطوير وتسخير الهيدروجين كمصدر للطاقة المستدامة ونشر استخدامه في مختلف أنحاء العالم.

وشهدت جلسة النقاش، التي حملت عنوان: «الهيدروجين: طاقة المستقبل ودوره في الحد من انبعاثات الكربون في القطاع الصناعي»، مشاركة عدد من الخبراء في مجال الطاقة المستدامة، حيث أدار الجلسة، طارق مطيرة، مدير إدارة الطاقة في منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية «اليونيدو». وأوضح طارق مطيرة أن منظمة اليونيدو تساعد الدول النامية في مساعيها للتحول إلى الاعتماد على الطاقة النظيفة بما يتماشى مع أهداف منظمة اليونيدو في تعزيز التنمية الصناعية الشاملة والمستدامة. وأشار مطيرة إلى أن اتفاق باريس أكد على ضرورة اعتماد مصادر جديدة للطاقة تساهم في الحد من انبعاثات الكربون الضارة، وهو ما يستلزم اتخاذ قرارات استراتيجية بشأن استخدام موارد طاقة مستدامة.

وأشار إلى أن انخفاض التكاليف والحاجة الملحة لخفض انبعاثات الكربون كانت من أبرز العوامل التي دفعت العديد من الدول للتوجه نحو استخدام الهيدروجين. وقال: «يُنظر اليوم إلى الهيدروجين على أنه وقود نظيف خالٍ من الانبعاثات الكربونية عند توليده باستخدام المياه».

وشدد على أهمية تعديل القوانين التنظيمية بما يدعم المشاريع المستقبلية لإنتاج الطاقة بالهيدروجين خاصة أن القوانين الحالية تمت صياغتها منذ أكثر من قرن، وبالتالي فهي لا تلبي احتياجات الفترة الحالية.