جمارك دبي تتلقى 516 إخبارية عبر قنوات «رافد»

دبي (وام)

تلقت جمارك دبي 516 إخبارية ومعلومة عبر مختلف قنوات التواصل الخاصة بخدمة «رافد» خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري توزعت بواقع 95 إخبارية خلال الربع الأول و175 خلال الربع الثاني و246 خلال الربع الثالث.

وتعد خدمة «رافد» رائدة على مستوى الدوائر والهيئات الجمركية عالمياً في الإبلاغ عن المخاطر والمخالفات الجمركية أو أي ممارسات تجارية خاطئة من شأنها الإضرار بالاقتصاد والتجارة أو الإخلال بأمن واستقرار الوطن، وذلك وفق منظومة عمل خاصة تتمتع بدرجة عالية من السرية والأمان وبشكل يتوافق مع القواعد واللوائح المنظمة لعمل الدائرة، وشهدت الخدمة إشادات واسعة على المستويين المحلي والعالمي، حيث أكدت لجنة الالتزام الجمركي لمنظمة الجمارك العالمية أهمية الخدمة ودورها في الكشف عن الممارسات الخاطئة.

وقال شعيب محمد السويدي، مدير إدارة الاستخبارات الجمركية في جمارك دبي، إن خدمة «رافد» تأتي حرصاً من الدائرة على اتباع أفضل الممارسات وتبني أحدث التقنيات الذكية وتوظيفها في تطوير عمل الدائرة، مشيراً إلى أنها قناة اتصال آمنة بين أفراد الجمهور والعملاء والموظفين من ناحية، وإدارة الاستخبارات الجمركية بالدائرة من ناحية أخرى، للإبلاغ عن أي معلومات أو مخاطر جمركية أو ممارسات تجارية خاطئة من شأنها الإضرار بالاقتصاد والتجارة أو الإخلال بأمن واستقرار الوطن، لافتاً إلى أن شعار الخدمة «بلغ وخلك سالم» يتماشى مع رسالة جمارك دبي في حماية المجتمع، وتعزيز التنمية الاقتصادية من خلال الالتزام والتسهيل والابتكار.