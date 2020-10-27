176 مليون درهم أرباح بنك أم القيوين

أم القيوين (وام)

حقق بنك أم القيوين الوطني أرباحاً صافية بلغت 176 مليون درهم خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي 2020.

وواصل البنك تعزيز مخصصاته بمبلغ 97 مليون درهم خلال الأشهر التسعة الماضية من السنة الحالية من خلال الاحتفاظ بضمانات ومخصصات محددة بنسبة تصل إلى 164% للغالبية العظمى من القروض غير العاملة.

وأوضحت النتائج الرئيسية للبنك المسجلة حتى الثلاثين من سبتمبر الماضي أن إجمالي الأصول في البنك بلغ 13.60 مليار درهم، وأكدت استقرار معدل الودائع إلى القروض والسلفيات بنسبة 180 % إضافة إلى تحسن نسبة كفاية رأس المال لتصبح 40.03 ‎%‎ في نهاية سبتمبر 2020 لتستمر أعلى بكثير عن الحد الأدنى المحدد من قبل مصرف الإمارات المركزي وفقاً لإرشادات بازل III ما يوفر فرصة الاستفادة وزيادة التوسع، كما حقق البنك ثبات قوياً في الشق الأول من رأس المال/‏‏ 1 Tier/‏‏ وبلغت النسبة 38.92%.