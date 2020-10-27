الإمارات وأوزبكستان تعززان فرص ائتمان الصادرات المشتركة

دبي (وام)

اتفقت وكالتا ائتمان الصادرات في دولة الإمارات وأوزبكستان على تعزيز التحالف التجاري والاقتصادي بين البلدين من خلال بحث وتعزيز الفرص المشتركة في مجال تصدير السلع والخدمات.

وتهدف الشراكة إلى تعزيز العلاقات التجارية القائمة بين الإمارات وأوزبكستان، وتوفير منصة لاستكشاف فرص عمل جديدة وتطوير علاقات تعاون جديدة. ومع إمكانية الوصول إلى مجموعة واسعة من منتجات ائتمان الصادرات والتمويل وتأمين الاستثمار، فإن الشركات المصدرة العاملة في كلا البلدين ستستفيد من هذه الشراكة.

وبموجب مذكرة التفاهم، سيعمل الطرفان على تعزيز العلاقات التجارية بين البلدين، واستكشاف الفرص المشتركة في مجال التأمين وإعادة التأمين وخدمات التأمين المشترك لتصدير البضائع والاستثمارات والخدمات، لمساعدة ودعم المصدرين المؤمن عليهم، ودعم نمو الشركات الصغيرة والمتوسطة، وتبادل أفضل الممارسات، وتنظيم فعاليات مشتركة، وتخصيص الحلول المبتكرة في مجال حماية الصادرات. إلى ذلك، قال ماسيمو فالسيوني الرئيس التنفيذي لشركة الاتحاد لائتمان الصادرات: إن الموارد المتنوعة في أوزبكستان والتطويرات المستمرة في أسواقها تساهم في الازدهار والنمو الاقتصادي للبلاد. وهذا التحالف نقلة نوعية في العلاقات الثنائية بين البلدين، مؤكداً أن الشراكة الاستراتيجية ستفتح آفاقاً واسعة للتعاون المشترك وتبادل حلول حماية ائتمان الصادرات والتمويل، التي ستدعم مجتمع الأعمال والتصدير في دولة الإمارات.

من جانبه، قال رستم عظيمو المدير العام لشركة التأمين على الصادرات والواردات الأوزبكستانية إن المذكرة تدشن مرحلة جديدة في الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، وتعكس التعاون الثنائي الناجح بينهما.