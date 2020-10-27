دبي تستعد لتحطيم الرقم القياسي لأطول برج معلق في العالم

مصطفى عبد العظيم (دبي)

تستعد دبي التي تستحوذ على أكثر من 60% من شهادات موسوعة جينيس للأرقام القياسية في الشرق الأوسط، لتحطيم رقم جديد لأطول برج معلق «كابولي» مع إنجاز مشروع «ون زعبيل» في النصف الأول من العام الجاري، والذي تزيد تكلفته الاستثمارية عن مليار دولار.

وأعلنت شركة «إثراء دبي»، المملوكة لمؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية، أمس عن إنجاز عملية رفع الجزء الثاني والأخير من هيكل مبنى «ذا لينك»، وربطه مع الجزء الأول، ليصبح «ون زعبيل» مؤهلاً لتحطيم الرقم القياسي العالمي في الموسوعة لاحتوائه على أطول برج معلق كابولي في العالم، بعد أن بلغ الطول النهائي لهيكل «ذا لينك» بعد إنجاز المرحلة النهائية، 226 متراً ليصبح واحداً من أطول المباني الأفقية المعلقة على ارتفاع 100 متر فوق سطح الأرض.

إلى ذلك، قال عصام كلداري، الرئيس التنفيذي لشركة «إثراء دبي» خلال جولة إعلامية بالمشروع، إن عمليات إنجاز المشروع تتم وفقاً للجدول الزمني، متوقعاً أن يتم تسليمه على مراحل ابتداءً من نهاية العام المقبل، وحتى النصف الأول من العام 2022.

وأضاف أن «ذا لينك» أيقونة معمارية جديدة تضاف إلى أيقونات دبي، لافتاً إلى أنه تم رفع هيكل «ذا لينك» على مرحلتين، حيث تم إنجاز المرحلة الأولى في سبتمبر الماضي برفع الجزء الأول من هيكل المبنى 100 متر فوق سطح الأرض، بطول 192 متراً في عملية رفع استغرقت أكثر من 12 يومًا، حيث بلغ وزن هذا الجزء 8500 طن، فيما تكللت المرحلة الثانية بالنجاح عند رفع هيكل المبنى المعلّق وضمّه إلى الجزء الأول في عملية استغرقت أربعة أيام تطلّب فيها استخدام 55 رافعة ورافعة أحمال ثقيلة، و12.2 كلم طول من الأسلاك لرفع الجسر البالغ وزنه 900 طن.

ويتكون «ون زعبيل» من برجين عاموديين، بحيث يقدم برج A تجارب تسوق ممتعة تتوزع على ثلاثة طوابق بالإضافة إلى مكاتب ومتاجر ومطاعم فاخرة، فضلاً عن فندق. أما البرج B فمخصّص للشقق السكنية، ويتصل بالبرجين «ذا لينك» وهو برج معلق كابولي، كما يرتبط المشروع بجسر مباشر إلى مركز دبي التجاري العالمي ومركز المعارض.