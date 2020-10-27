557 مليون درهم تصرفات عقارات دبي

دبي (وام)

بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك بدبي، أمس، أكثر من 557 مليون درهم، حيث شهدت الدائرة تسجيل 168 مبايعة بقيمة 267.94 مليون درهم، منها 15 مبايعة للأراضي بقيمة 36.4 مليون درهم و153 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 231.54 مليون درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 5 ملايين درهم في منطقة المزهر الأولى، تليها مبايعة بقيمة 4 ملايين درهم في منطقة وادي الصفا 3، تليها مبايعة بقيمة 3 ملايين درهم في منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد.

وتصدرت منطقة ند الشبا الثالثة المناطق من حيث عدد المبايعات؛ إذ سجلت 6 مبايعات بقيمة 15 مليون درهم، وتلتها منطقة وادي الصفا 3 بتسجيلها 3 مبايعات بقيمة 5 ملايين درهم، وثالثة في حدائق الشيخ محمد بن راشد بتسجيلها مبايعتين بقيمة 6 ملايين درهم.

وفي ما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل جاءت مبايعة بقيمة 28 مليون درهم بمنطقة ورسان الرابعة كأهم المبايعات، تلتها مبايعة بقيمة 15 مليون درهم في منطقة المركاض، وأخيراً مبايعة بقيمة 6 ملايين درهم في منطقة ند الشبا الأولى. وتصدرت منطقة الحبية الرابعة المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل؛ إذ سجلت 28 مبايعة بقيمة 39 مليون درهم، وتلتها منطقة المركاض بتسجيلها 14 مبايعة بقيمة 29 مليون درهم، وثالثة في الثنية الخامسة بتسجيلها 11 مبايعة بقيمة 10 ملايين درهم.