النفط يصعد مع ارتفاع إصابات كورونا ونمو الإمدادات

ارتفعت أسعار النفط اليوم الثلاثاء بعد خسائر حادة تكبدتها في الآونة الأخيرة، لكن معنويات السوق ما زالت ضعيفة إذ يُلحق ارتفاع الإصابات بكوفيد-19 الضرر بآفاق الطلب على الوقود بينما ترتفع الإمدادات.

وبحلول الساعة 0651 بتوقيت جرينتش، ارتفع خام برنت 42 سنتا أو ما يعادل واحدا بالمئة إلى 40.88 دولار للبرميل. وربح الخام الأميركي 37 سنتا أو ما يُعادل واحدا بالمئة إلى 38.93 دولار للبرميل. وانخفض الخامان القياسيان ما يزيد على ثلاثة بالمئة أمس الاثنين.

وأُضيف عدم إحراز تقدم بشأن الاتفاق على حزمة للتخفيف من تداعيات فيروس كورونا في الولايات المتحدة إلى الأجواء القاتمة في السوق، على الرغم من أن نانسي بيلوسي رئيسة مجلس النواب الأميركي قالت أمس الاثنين إنها تأمل في إمكانية التوصل إلى اتفاق قبل الانتخابات الرئاسية في الثالث من نوفمبر.