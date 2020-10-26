%35 نسبة تغطية شبكة الجيل الخامس في المدن الرئيسة

يوسف العربي (أبوظبي)

بلغت نسبة التغطية الحالية لشبكة الجيل الخامس داخل المدن الرئيسة في الإمارات 35% بنهاية الربع الثالث من العام الجاري، بحسب الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات.

وقالت الهيئة في تصريحات لـ «الاتحاد»، إنها واصلت بالتعاون مع مزودي الخدمة عملها الدؤوب وخططها الرامية للتوسع في محطات شبكة الجيل الخامس في الدولة، على الرغم من الظروف الاستثنائية التي مر بها العالم.

استمرارية الأعمال

وأضافت أنها اتخذت تدابير عالية المستوى لضمان استمرارية الأعمال المتعلقة بشبكة الجيل الخامس في دولة الإمارات العربية المتحدة، نظراً لأهمية شبكة الجيل الخامس الواعدة، والتي تعد نواة للتقنيات الحديثة مثل إنترنت الأشياء، والحوسبة السحابية، والبيانات الضخمة، والذكاء الاصطناعي، والروبوتات وتقنيات التحكم الذاتي، وتقنيات الواقع المعزز والافتراضي.

وأوضحت أنه يتم في الوقت نفسه الحرص على تمكين الجميع من الاتصال والتواصل بسلاسة عبر جميع أنواع الشبكات وتقنيات الاتصال (الهاتف الثابت /‏ الألياف الضوئية، الهاتف المتحرك - سواء الجيل الثاني أو الثالث أو الرابع أو LTE أو الجيل الخامس).

وأضافت أنه على الرغم من صعوبة المرحلة والتحديات الكثيرة، يتم العمل وفق الخطط الموضوعة، في سبيل تحقيق هدف المرحلة الحالية والمتمثل في ضمان صحة وسلامة سكان الإمارات، وضمان تزويد الناس بكل ما يحتاجون إليه في عالم الاتصالات.

ونوهت إلى أن الظروف الحالية غير المسبوقة حتمت إعادة تقييم الأولويات التي تمحورت في الوقت الراهن، على توفير أفضل خدمات الاتصال لسكان الدولة والشركات العاملة فيها والحفاظ على جودة هذه الخدمات، بما يتوافق مع أعلى المعايير العالمية.

نطاق جديد

ولفتت الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات إلى أنها خصصت نطاقاً ترددياً جديداً يتيح لمشغلي الاتصالات في دولة الإمارات التوسع في تطبيق تقنية الجيل الخامس، انسجاماً مع قرارات المؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية لعام 2019.

وفي هذا الإطار، قالت إنه تم تخصيص ترددات في نطاق الموجات الملليمترية من 24.25 - 27.5 جيجاهرتز لتطوير شبكات الجيل الخامس، ما يعزز مكانتها باعتبارها دولة رائدة إقليمياً، ويجعلها الدولة الأولى في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا التي تخصص هذا الحيز من الترددات، وهو ما سيساعد في نشر واستعمال شبكات الجيل الخامس.

ومن المقرر تخصيص النطاق على مرحلتين بناءً على توفر المعدات، حيث انطلقت المرحلة الأولى في الأول من سبتمبر 2020، حيث تم تخصيص النطاق الترددي 26.5-27.5 جيجا هرتز للمشغلين، أما المرحلة الثانية، فتبدأ في الربع الثالث من عام 2021، وسيتم من خلالها تخصيص عرض نطاق يبلغ 1 جيجاهرتز لكل مشغل في النطاق الترددي (25.5 - 27.5 جيجاهرتز).

ويوفر النطاق الترددي الجديد سعة قدرها 1 جيجا هرتز لكل من مشغلي خدمات الهاتف المحمول، فرصة لتعزيز وتطوير خدمات النطاق العريض اللاسلكية باستخدام تقنية الجيل الخامس، وذلك من حيث السرعة وحجم البيانات، مقارنة مع ما كانت توفره شبكات الجيل الرابع.

كما يوفر التردد الجديد ميزات إضافية أخرى، كمعدلات أعلى لنقل البيانات في الثانية الواحدة واستيعاب أكبر لكثافة الاتصالات لكل كيلومتر مربع، مع ضمان جودة الخدمات وزيادة كفاءة الأداء، مقارنة بالأجيال السابقة.

توسع تدريجي ومستمر للشبكة

أكدت الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات أنها تعمل بشكل مكثف، بالتعاون مع المشغلين في الدولة وأصحاب المصلحة والشركاء في القطاع، ضمن مساعيها لتطبيق الاستراتيجية الوطنية لتقنية الجيل الخامس والتي تستهدف اتساع نطاق تغطية شبكات الجيل الخامس بشكل تدريجي ومستمر خلال السنوات المقبلة، حتى تتم تغطية المدن الرئيسة في الدولة.

وأضافت أن عملية نشر الشبكات وتطويرها، بالإضافة لتمكين تطبيق حالات الاستخدام الأمثل لمختلف القطاعات الحيوية المعنية مثل الطاقة والصحة والمواصلات والصناعة والتعليم وغيرها، يتطلب تضافر الجهود وعملها بشكل فعال ومتكامل، بما يخدم مصالح كافة الشركاء في الدولة.